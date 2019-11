Bekijk hier het enorme cocaïnetransport naar Oosterhout, gefilmd vanuit een politiehelikopter

Het Openbaar Ministerie heeft filmbeelden een mega-cocaïnetransport naar Oosterhout online gezet. De 'drugstruck' is in augustus vorig jaar gefilmd vanuit een politiehelikopter. In de haven van Antwerpen had de politie 3500 kilo cocaïne gevonden in de vrachtwagen. die daarna werd gevolgd naar Oosterhout.

De politiehelikopter observeert de vrachtwagen onder meer op de A58 bij Wouw, de A59 en op de rotonde van De Tol bij Oosterhout. Daar maakte de chauffeur volgens de politie 'verdacht tweede rondje. Er zijn ook beelden te zien binnen in de loods bij het binnenhalen van de container met bananen en een kleine hoeveelheid cocaïne die de politie in de vrachtwagen had laten zitten.

Het is vrij ongebruikelijk dat beelden uit het onderzoek naar buiten worden gebracht tijdens een lopende rechtszaak.

De voormalige transportondernemer Paul van W. (56) uit Oosterhout houdt vol dat hij niets te maken met twee kolossale transporten van in totaal ruim 10.000 kilo cocaïne. Volgens zijn advocaat Inez Weski is er geen bewijs en moet hij dan ook worden vrijgesproken.

Donderdag staat het proces in de rechtbank in Rotterdam in het teken van de pleidooien. Het OM stelde dat de ondernemer beide drugstransporten binnenhaalde. Dat kan geen toeval meer zijn, legden de officieren van justitie eerder deze week uit. Volgens de advocaat kan dat wel. "Ik ken een verhaal over een Amerikaanse boswachter zeven keer door de bliksem werd getroffen en ook verhalen van mensen de twee keer de loterij twee winnen."

Advocaat Weski noemde de 14 jaar die het OM eiste 'extreem'. Ze zei dat er wel vaker onschuldige mensen met drugs te maken krijgen zonder dat ze er ook echt in zitten. "Het overkomt groenteboeren die een doos openen en denken: hé, dat heb ik niet besteld."

'Controlfreak'

Het OM vindt het bijzonder verdacht dat directeur Paul van W. vorig jaar augustus zelf naar de loods kwam om hoogstpersoonlijk de bananencontainer van de 3500 kilo te lossen. Maar zijn advocaat kon dat wel verklaren. "Mijn cliënt is bekend als controlfreak." Een van de werknemers vertelde de politie: "Hij is eigenlijk meer een medewerker dan een baas."

Dat het transport overdag plaatsvond wijst er volgens de advocaat op dat de transporteur niks te verbergen had. Ze vindt dat het OM eens beter naar andere bedrijven moet kijken, waar de bananen uiteindelijk naar toe moesten.

Vrijspraak

De advocaat van medeverdachte fruitimporteur Faysal B. (34) heeft eerder deze week ook al om vrijspraak gevraagd. Volgens advocaat Michiel Pennings is er onvoldoende bewijs dat de importeur de opdracht heeft gegeven aan Van W. opdracht om de container met 3500 kilo naar Oosterhout te brengen.

De verdediging van van de chauffeur Luc B. (65) vroeg ook om vrijspraak. Advocaat Guy Weski zegt dat er te weinig bewijs is. Hij is nu bezig met zijn verhaal.

Vanmiddag is er nog het pleidooien voor de secretaresse Christel van B. (32).