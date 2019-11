FC Den Bosch praat bij de KNVB over de aanpak van racisme

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch en FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten praten donderdagmiddag bij de KNVB in Zeist over maatregelen tegen racisme. Daarbij zijn ook minister-president Rutte, de ministers Grapperhaus en Bruins en de KNVB-directeuren Eric Gudde van het betaald voetbal en Jan Dirk van der Zee van het amateurvoetbal aanwezig.

De directe aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Daarbij kreeg Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira vanaf de tribunes allerlei racistische kreten naar zijn hoofd. Scheidsrechter Gerrets legde de wedstrijd enige tijd stil. Mendes Moreira is donderdagmiddag ook in Zeist. Volgens de NOS wordt hij ingezet als boegbeeld in een campagne tegen racisme.

Het racistische gejoel bij FC Den Bosch veroorzaakte hevige verontwaardiging in binnen- en buitenland. Ook omdat FC Den Bosch aanvankelijk ontkende dat er iets aan de hand was. Ook laaide de kritiek weer op over de halfslachtige aanpak van racisme in het betaald voetbal en het amateurvoetbal.

Reden voor minister Grapperhaus van Justitie om meteen aan te sturen op een gesprek met FC Den Bosch en de KNVB. Vanwege de impact en het belang van de zaak is daarbij ook minister-president Rutte aanwezig.

Samenwerking politiek en sport

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er al langer gestreefd naar een landelijke aanpak waarbij de politiek en de sport nauwer samenwerken in de strijd tegen racisme en discriminatie.

De verwachting is dat de KNVB en het kabinet hardere maatregelen gaan aankondigen. Daarbij kan het gaan om langere stadionverboden en meer technische apparatuur zoals camera's op de tribunes om wantoestanden eerder op te merken en beter te kunnen bestraffen.

FC Den Bosch vraagt hulp

Jan-Hein Schouten, voorzitter van FC Den Bosch, gaf eerder in een open brief al aan alles in het werk te willen stellen om racisme bij zijn club te weren, maar vroeg daarin ook steun en hulp. Bijvoorbeeld van de gemeente en de politiek.

"We hebben geen verwensingen en ook geen boete nodig. Wel hebben we hulp nodig. Wij zijn geen racisten bij FC Den Bosch, maar er zijn wel bepaalde lieden die onder onze vlag hun denkbeelden uiten. Die kunnen wij niet in ons eentje weren of overtuigen", zei Schouten. die in Zeist een 'helpende hand' hoopt te vinden.

Gemeente steunt waar mogelijk

Daarin doelt hij op hulp van onder meer de KNVB, maar ook de politiek en de gemeente. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch vergezelt de FC Den Bosch-voorzitter naar Zeist om te onderstrepen dat het zijn gemeente ook ernst is om gezamenlijk met de club op te trekken tegen racisme en discriminatie.

"Het is nu tijd om samen te werken en vooruit te kijken. FC Den Bosch heeft om hulp gevraagd en die ondersteuning geven we waar mogelijk. Daarom ga ik mee naar Zeist, omdat dit bij ons en op al die andere plekken in Nederland waar dit thema speelt moet worden aangepakt."