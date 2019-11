Dood baby Luna: voorwaardelijke schorsing kinderarts en waarschuwing voor gynaecologen

Tien betrokken artsen stonden terecht. De kinderarts heeft zeer grote fouten gemaakt. Het dossier was zeer chaotisch en slecht bijgehouden. Ook heeft zij alarmsignalen van de baby gemist en signalen van verpleegkundigen genegeerd. De arts krijgt daarom een voorwaardelijke schorsing van één jaar. Drie gynaecologen krijgen een waarschuwing. De andere doktoren valt volgens het tuchtcollege niets te verwijten.

Rondom de geboorte van Luna ging volgens haar ouders uit Vught veel mis. Zij trokken tijdens de zwangerschap al aan de bel. Ze kregen echter te horen dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Toch was er wel degelijk iets mis met de placenta.

Het ziekenhuis kwam hier bij 36 weken zwangerschap achter, maar zou dit niet tegen de ouders hebben verteld. De afwijking van de placenta zorgde bij de bevalling voor problemen. Bij het breken van de vliezen van Marloes scheurde waarschijnlijk een bloedvat. Iets dat bekend had kunnen zijn als de artsen een echo hadden gemaakt, maar dit is niet gebeurd.

Nog steeds kapot van verdriet

Luna overleed tien dagen na haar geboorte aan de gevolgen van zuurstofgebrek tijdens de bevalling. Het kindje was op dat moment thuis, tussen haar beide ouders in. Vijf jaar na de dood van het kindje zijn beide ouders nog steeds kapot van verdriet.

Alle artsen zeggen dat de klachten niet kloppen en zeggen dat ze professioneel gehandeld hebben. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt later met een reactie. Het is nog onduidelijk of er een hoger beroep komt.

De ouders startten dit jaar een petitie om de stem van Luna te laten horen (foto: archief).