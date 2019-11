Belangrijk politieonderzoek blijft liggen door personeelstekort, ook minder inzet bij voetbalduels

Politie in actie tijdens rellen in Eindhoven (archieffoto)

Burgemeesters in Brabant luiden de noodklok vanwege de krapte bij de politie. Hierdoor blijft belangrijk politieonderzoek langer liggen, zegt burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Ook in Oost-Brabant is dat zo, meldt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. Daarnaast kan de politie door tekorten minder mensen inzetten bij onder meer voetbalwedstrijden. "Het kraakt, piept en knarst."

Na de moord op advocaat Derk Wiersum, in Amsterdam, werd besloten dat rechters, advocaten en officieren van justitie beter beveiligd moeten worden. Hiervoor worden ook agenten uit Brabant ingezet en dat gaat ten koste van de inzet in hun eigen regio.

"Laat ik duidelijk zijn: dat dit moet gebeuren staat niet ter discussie", zegt Weterings. Hij is de regioburgemeester in het gebied Zeeland-West-Brabant. "Alle eenheden hebben moeten inleveren voor het bewaken en beveiligen. Bij ons in het district Zeeland-West-Brabant zijn hierdoor vijftig mensen niet beschikbaar."

Tilburg

Het gaat om wijkagenten, maar ook rechercheurs. “Hierdoor blijft werk van de recherche liggen of moet er langer aan zaken gewerkt worden. Ook zijn er hierdoor minder wijkagenten inzetbaar”, zegt hij. Het sluiten van politiebureaus in de avonduren en ’s nachts, zoals in Amsterdam en Utrecht, is in Tilburg nog niet aan de orde.

Breda

"Bij ons is ook duidelijk sprake van krapte. Daardoor kunnen agenten bijvoorbeeld niet worden ingezet bij gezamenlijke controles tegen ondermijning", zegt Paul Depla, burgemeester van Breda. “Die situatie is zorgelijk, maar we hoeven hier nu nog geen definitieve maatregelen te nemen.” Hier blijven de politiebureaus nog gewoon open.

Oost-Brabant

Ook in het oosten van de provincie worden de tekorten gemerkt. "Binnen onze politie-eenheid kraakt, piept en knarst het ook al jaren. De rek is er echt wel uit", zegt John Jorritsma, regioburgemeester van Oost-Brabant. Zeker nu er ook extra inzet wordt gevraagd voor het bewaken en beveiligen. "Het extra beroep dat er nu na de moord op advocaat Wiersum wordt gedaan op de politiecapaciteit - hoe begrijpelijk ook - is de spreekwoordelijke druppel."

Het is een flinke lijst waar ze in Oost-Brabant tegenaan lopen door het tekort aan politiemensen:

Minder politie bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden.

Wijkagenten zijn op diverse plaatsen minder zichtbaar in de wijk. Zij worden namelijk ingezet om incidenten af te handelen.

Politieonderzoek kan langer duren.

Minder politie bij horecatoezicht.

Minder politie bij controles en (handhavings)acties.

Minder verdachten of zaken die bij het OM kunnen worden aangedragen.

Er wordt opnieuw gekeken naar de openingstijden van politiebureaus.

De productiviteit binnen opsporing en de aanpak van ondermijning komen onder druk te staan.

'Waarom niet defensie of marechaussee?'

Anton Ederveen van Valkenswaard sloeg eerder al groot alarm. In zijn gemeente is de balie op het politiebureau nog maar drie dagen open in plaats van zes. Ook Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen noemt het politietekort donderdagochtend bij Radio 1 'verontrustend'.

De inzet van agenten vanuit het hele land voor het bewaken en beveiligen van onder meer rechters, advocaten en officieren van justitie, loopt volgens Weterings tot het eind van het jaar. Daarna willen de burgemeesters hun eigen agenten graag weer terug hebben. “Waarom wordt defensie of de marechaussee hier niet voor ingezet?”, vraagt Weterings zich af. Ook andere burgemeesters in het land doen deze oproep.

Daarnaast blijft het gebrek aan geld een zorgenkindje voor de Brabantse burgemeesters. “De minister moet echt zorgen dat er vanaf volgens jaar structureel meer geld komt. We hebben in dit land een paar honderd miljoen euro nodig voor strijd tegen ondermijning”, zegt de Tilburgse burgemeester.