851.000 kilo paardenvlees verkopen als rundvlees levert één jaar cel op

Vleeshandelaar Hans W. uit Oosterhout moet van de rechtbank Breda één jaar de cel in. Hij heeft samen met Jan F. uit Breda 851.000 kilo paardenvlees als rundvlees verkocht aan een bedrijf in Frankrijk.

Hans W. is een handlanger van Jan F. die met zijn bedrijf Draap schuldig zou zijn aan omvangrijke internationale fraude met goedkoop paardenvlees dat als rundvlees in maaltijden werd verwerkt.

4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden

Het schandaal kwam in 2013 naar buiten toen in Ierland hamburgers met paardenvlees werden ontdekt, terwijl hier volgens de verpakking alleen rundvlees in had mogen zitten. In Frankrijk bleek dat er in lasagne paardenvlees zat, terwijl de consument dacht dat het om rundvlees ging. Het schandaal speelde in dertien landen en het ging in Europa om zo'n 4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden.

De rechtbank vindt dat Hans W. samen met Jan F. een criminele organisatie is, die documenten vervalste om vleesfraude te verhullen. Het is niet de eerste keer dat Hans W. is veroordeeld voor vleesfraude. In 2009 verkocht hij paardenvlees als halal rundvlees.

De rechtbank zegt dat Hans W. niet zo’n grote rol heeft in de kwestie als de bekende vleeshandelaar Jan F. en zijn bedrijf Draap in Breda. Die staat later nog terecht in deze zaak.

Jan F. kreeg eerder donderdag nog van het hof in Den Bosch dat hij 2,6 miljoen euro illegale winst moet afdragen voor een vleesfraudezaak die speelde tussen 2006 en 2009.