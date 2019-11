Liquidatie van Robert Sengers na 15 jaar opgelost, politie sluit onderzoek

De politie denkt dat ze de liquidatie van Robert Sengers heeft opgelost. De man die vorig jaar werd aangehouden voor de moord in Esbeek in 2004, is waarschijnlijk de dader. Er wordt gekeken of hij voor de zaak kan worden vervolgd.

De politie laat weten hiermee het onderzoek te hebben afgerond. Als er wordt overgegaan tot vervolging, komt de zaak volgend jaar voor de rechter.

De 40-jarige Sengers uit Neerpelt werd op 8 september 2004 doodgeschoten in zijn auto op een parkeerplaats in Esbeek. Het ging vermoedelijk om een afrekening in de onderwereld. Een coldcaseteam van de politie heropende de zaak vorig jaar en vroeg daarbij hulp via programma's als Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

Arrestatie

De verdachte werd op 4 december vorig jaar opgepakt. De 57-jarige man zat toen al in de gevangenis voor een ander misdrijf. Volgens de politie was hij eerder al in beeld in het onderzoek naar de zaak. "Aanvullend onderzoek naar deze verdachte, het horen van enkele getuigen en nieuwe bevindingen van het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) hebben de verdenking tegen deze verdachte gesterkt", aldus de politie.

De vader van Sengers vertelde vorig jaar dat zijn zoon op een dodenlijst stond. Hij handelde in verdovende middel. Waarom snapte zijn vader niet. "Hij heeft uiteindelijk voor werktuigbouwkundige geleerd en kon overal aan de slag. Hij hoefde zich hier dan ook helemaal niet mee bezig te houden", vertelde hij. Ook was zijn zoon bevriend met criminelen. "Ik heb geen idee hoe hij hierin is gerold, dat heeft hij me nooit verteld."

