Man (31) die dood werd gevonden in Eindhoven komt uit Boxtel, politie gaat uit van misdrijf

De man die donderdagmorgen is gevonden aan de Fuutlaan in Eindhoven is een 31-jarige man uit Boxtel. De politie gaat er vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht.

De man lag tussen een pand aan de Fuutlaan en het spoor. Rond zeven uur in de ochtend werd hij aangetroffen door een voorbijganger. De omstandigheden waaronder hij werd gevonden deden al snel vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen.

Geen verband met gebouw RIEC

Duidelijk is inmiddels dat er geen verband is tussen het slachtoffer en het overheidsgebouw waarbij hij werd aangetroffen. De dode man lag op de parkeerplaats van de Fuutlaan 10.

Op dat adres is het Reginaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) gevestigd, dat ondersteuning biedt bij de aanpak van georganiseerde misdaad. De gemeente Eindhoven is eigenaar van het gebouw.

Uitgebreid onderzoek

Een team van forensisch rechercheurs zette donderdag ten behoeve van sporenonderzoek de omgeving af en plaatste een tent over het lichaam. Ook een uitgebreid buurtonderzoek en onderzoek naar mogelijk beschikbare camerabeelden in de omgeving maken onderdeel uit van het grotere onderzoek naar de toedracht.

Vooralsnog duidt alles erop dat hij door geweld om het leven is gekomen, aldus de politie. In een later stadium wordt nog sectie op het lichaam van de man verricht.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar eventuele getuigen. Omdat de Fuutlaan een vrij drukke weg is die parallel aan het spoor loopt, hoopt de politie dat er mensen zijn die daar in de nachtelijke uren iets is opgevallen. Die kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.