Leegstand winkelpanden Oss verdubbeld in vijf jaar, maar hulp is onderweg [VIDEO]

Het idee: lokale en unieke initiatieven in lege winkelpanden zetten. "Ze moeten iets toevoegen aan de stad'', vertelt initiatiefneemster Marscha van de Poppel. "Geen outlet, geen concurrentie voor huidige winkelketens in de stad. We willen bijvoorbeeld ambachten terug brengen naar de stad en kunstenaars een plekje geven."

Brainstormen

In Den Bosch zijn zo al 75 panden (tijdelijk) gevuld. Zo vind je daar bij parkeergarage Tolburg 'De Pijp, leer en ambacht'. Verschillende leerbewerkers werken sinds 2017 in een voormalige kledingzaak. Ook in Waalwijk is begin dit jaar het initiatief gestart. "In de grote stad werkt het en nu hebben we een jaar de tijd om te kijken of het ook in de middelgrote steden werkt", vertelt Van de Poppel.

Geen schijninvulling

Voor het centrum van Oss was donderdagmiddag de start van VOLOP Oss. Zeker 75 geïnteresseerden deden mee aan een wandeling door het centrum langs leegstaande panden. Drie panden werden opengesteld en onder anderen omwonenden, ondernemers, makelaars en kunstenaars konden samen brainstormen over invullingen. Geen schijninvulling waarbij alleen een etalage gevuld wordt.

"We zijn opzoek naar initiatieven die echt reuring brengen waardoor de deuren open gaan en de lampen aan gaan", benadrukt Van de Poppel. Jack van Lieshout vult aan: ''We willen de consument verrassen in het centrum door ambacht en een tentoonstelling.''

Bekijk hier de video over de leegstand in Oss en het nieuwe initiatief



Idiote mix

Kunstenaars Maria van de Laar en Bas Stoltz lopen de lege winkel van Miller en Monroe binnen. Ze zien het helemaal zitten: schilderijen aan de muren en beelden op de tafels. "We hebben hier voldoende planken, zelfs poppen die we kunnen decoreren", vertelt Van de Laar. "Er zijn voldoende spotjes, ik zie het wel zitten hier."

Stoltz wil out of the box denken: "Je hoort mensen zeggen dat er kunstenaars of kleding bij elkaar moeten. Ik wil voor een idiote mix gaan die iets nieuws toevoegt."

Uitdaging

Ook de makelaar is enthousiast over VOLOP Oss. "In het pand van Miller en Monroe zijn al twee delen verhuurd. De bovenverdieping nog niet en die willen we graag creatief invullen zodat iedereen er wat aan heeft."

De eerste gesprekken zijn al begonnen, zoals met kunstenaar Bas Stoltz. "Het zou zomaar hier in het pand terecht kunnen komen." Nu moet de pandeigenaar ook enthousiast worden. "De uitdaging zit 'm vooral in het combineren van verschillende gebruikers", besluit de makelaar.