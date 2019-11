Maarten van de Donk toch niet nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek

Waarom hij zich precies heeft teruggetrokken, kan een gemeentewoordvoerder niet zeggen. "Daarvoor is het nog te vroeg. Ik snap dat dit veel vragen oproept."

Opvolger van Harrie Nuijten

De 49-jarige Maarten van de Donk zou op woensdag 18 december worden geïnstalleerd als burgemeester van Hilvarenbeek. De Rotterdammer zou waarnemend burgemeester Harrie Nuijten opvolgen, die sinds april Ryan Palmen verving nadat die naar de Limburgse gemeente Horst aan de Maas was vertrokken.

Er waren 42 kandidaten voor het burgemeesterschap van Hilvarenbeek. Het ging om 27 mannen en 15 vrouwen. De vertrouwenscommissie vervolgt de procedure met de andere benoembare kandidaat.

Raadslid in Rotterdam

Van de Donk was van 2010 tot april 2017 raadslid in Rotterdam voor de VVD. Ook was hij bijna vier jaar fractievoorzitter. Vorige maand werd hij voorgedragen door de gemeenteraad van Hilvarenbeek.

Maarten van de Donk legde eerder zijn taak als raadslid neer, omdat het naar eigen zeggen niet meer te combineren was met zijn baan als adviseur bij een bureau in maatschappelijke vraagstukken. Hij werkt daar nog steeds en houdt zich daar met name bezig met radicalisering.