Maarten van den Donk toch niet de nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek

De 49-jarige Rotterdammer zou op woensdag 18 december worden geïnstalleerd als burgemeester van Hilvarenbeek. Hij zou waarnemend burgemeester Harrie Nuijten opvolgen, die sinds april Ryan Palmen verving nadat die naar de Limburgse gemeente Horst aan de Maas was vertrokken.

Van de Donk was van 2010 tot april 2017 raadslid in Rotterdam voor de VVD. Ook was hij bijna vier jaar fractievoorzitter. Vorige maand werd hij voorgedragen door de gemeenteraad van Hilvarenbeek.