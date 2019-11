Man die Hakan Zatsan (43) vermoordde in Oss handelde alleen, politie klaar met onderzoek

De 59-jarige man die eerder dit jaar Hakan Zatsan (43) om het leven bracht voor zijn huis in Oss handelde in zijn eentje. Daarom is besloten het onderzoek naar de liquidatie af te ronden, zo meldt de politie vrijdag.

De schutter bracht zichzelf na de schietpartij om het leven in zijn bedrijfspand. De mannen waren al lange tijd verwikkeld in een zakelijk conflict over geld en aandelen. Het slachtoffer had een eigen schoonmaakbedrijf, HCS (Hakan Cleaning Systems). De verdachte is een oud-zakenpartner van Zatsan.

Het onderzoek naar de zaak heeft ruim negen maanden geduurd. “Aangetroffen spoormateriaal, zoals DNA- en vezelsporen, werden bij het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) geanalyseerd. Dergelijke trajecten nemen maanden in beslag”, schrijft de politie in een verklaring.