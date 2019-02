Verdachte dodelijke schietpartij dood, hoe wordt de zaak nu afgehandeld?

EINDHOVEN - Een dodelijke schietpartij midden op straat. In de samenleving regent het geruchten en vragen. De antwoorden zijn uiteindelijk vaak te vinden tijdens de behandeling in de openbare rechtszaal. Alle details van de gebeurtenissen worden daar behandeld en het publiek mag daarbij aanschuiven. Maar wat als een verdachte overlijdt? En er geen andere verdachten meer zijn?

Strafvervolging van iemand die is overleden, is niet mogelijk. Een onderzoek waarbij de verdachte overlijdt, wordt meestal door de officier van justitie afgesloten. De kans is aanwezig dat dit nu ook gaat gebeuren met het onderzoek naar de dood van Hakan Zatsan, die maandagochtend werd doodgeschoten bij zijn huis in Oss. Donderdag overleed de 59-jarige man die van de schietpartij wordt verdacht. De politie gaat ervan uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Politie-onderzoek gaat door

Het politie-onderzoek naar de gebeurtenissen in de Anna Bijnsstraat gaat gewoon door. Het rechercheteam wacht nog op camerabeelden en het technische onderzoek. Als daar bijzonderheden uitkomen, wordt er wellicht nog meer onderzoek gedaan. Ook spreekt de politie nog met mensen in de omgeving van de verdachte en wordt er gekeken of er geen andere verdachten zijn.

Het is nog niet duidelijk wanneer de politie klaar is met het onderzoek naar de schietpartij in Oss. Alle informatie wordt dan naar de officier van justitie gestuurd.

Vergoeding voor nabestaanden

Het dossier met de informatie over het onderzoek is niet openbaar, maar mag wel worden opgevraagd door mensen die daar recht op hebben. Bijvoorbeeld de nabestaanden. Het OM kan besluiten om het dossier niet te geven. Dan moeten de nabestaanden naar de rechter-commissaris of de rechtbank.

Naast straf voor de dader, willen nabestaanden vaak een financiële vergoeding voor bijvoorbeeld begrafeniskosten of geleden emotionele schade. Die verzoeken worden vaak ingediend op de strafzitting en de rechter neemt daar dan een besluit over. Maar een strafzitting komt er niet als een verdachte is overleden en er geen andere verdachten meer zijn.

'Geen eenvoudige weg'

Volgens advocaat Peter Schouten uit Breda kunnen nabestaanden naar de civiele rechter stappen als de verdachte is overleden. Het is dan belangrijk om over het politiedossier te beschikken.

"Nabestaanden kunnen een vordering doen bij de erven van de verdachte. Maar ja, dan moeten die de erfenis wel accepteren. En dan is het de vraag hoeveel vermogen er over is gebleven. Het is geen eenvoudige weg."

Niet meer aanspreekbaar

De 59-jarige verdachte is niet meer aanspreekbaar geweest voor de politie. Het motief blijft dus vooralsnog onduidelijk, maar een slepend zakelijk conflict lijkt de aanleiding te zijn voor de schietpartij. Het is niet bekend of de man een verklaring heeft achtergelaten.