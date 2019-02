Slachtoffer en verdachte schietpartij Oss hadden al jaren zakelijk conflict

OSS - Hakan Zatsan die maandagochtend werd doodgeschoten in Oss, had volgens de politie een zakelijk conflict met de verdachte. De 59-jarige man en Zatsan zagen elkaar de afgelopen vijf jaar regelmatig voor de rechtbank.

Maandagavond werd de 59-jarige verdachte in zorgwekkende toestand aangetroffen in zijn huis aan de Molenweg in Oss waar hij werd opgepakt. "Omdat de verdachte mogelijk in bezit was van een vuurwapen zijn we met een arrestatieteam naar binnen gegaan rond een uur of vijf. De man werd al gauw gevonden en bleek zwaargewond te zijn, waarschijnlijk als gevolg van een poging om zichzelf van het leven te beroven", bevestigt Bart Vaessen, woordvoerder van de politie. De man is in zorgwekkende toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

LEES OOK: Arrestatieteam valt woning verdachte schietpartij Oss binnen

Zakelijk conflict

De verdachte is een oud-zakenpartner van Zatsan. Een zakelijk conflict over geld en aandelen tussen de mannen lijkt de aanleiding voor dit moorddrama. Het slachtoffer en de verdachte begonnen 2007 samen het bedrijf Cleaning Solutions, een bedrijf dat gespecialiseerd was in de verkoop en reparatie van reinigingsapparaten. Eind 2012 kwam het tot een breuk en werd Zatsan ontslagen als bestuurder. Er was onder meer ruzie over het privégebruik van een pinpas van het bedrijf.

Dwangsom van 50.000 euro

Uit rechtbankstukken blijkt dat de twee de afgelopen vijf jaar regelmatig tegenover elkaar voor de rechtbank stonden. Zatsan wilde tijdens een van de rechtszaken dat zijn voormalige zakenpartner een dwangsom van 50.000 euro zou betalen. Toen dit niet gebeurde, wilde hij vorig jaar beslag laten leggen op eigendommen van het bedrijf van zijn oude zakenpartner. De rechter ging hier in juli vorig jaar in mee en stelde Zatsan in het gelijk.



Zatsan startte ondertussen zijn eigen bedrijf: HCS (Hakan Cleaning Systems).



Twee keer aangifte gedaan

De familie van de omgekomen man meldt dinsdag aan Omroep Brabant dat zij de afgelopen tijd te maken met verschillende bedreigingen uit de hoek van de oud-zakenpartner. "We hebben zelfs al twee keer aangifte gedaan", aldus een zwager van het slachtoffer. De politie kon dit dinsdag niet bevestigen.

Volgens de politie lijkt het conflict niets te maken te hebben met criminele zaken, het onderzoek gaat gewoon verder volgens Vaessen: "Je kunt je voorstellen dat we nu ook volop in gesprek gaan met mensen uit hun omgeving om er meer over te weten te komen."

Schietpartij

Maandagochtend om kwart voor acht werd Zatsan doodgeschoten bij zijn auto aan de Anna Bijnsstraat in Oss. De schietpartij vond in de buurt van een speeltuintje plaats. Buurtbewoners hadden meerdere schoten gehoord.

LEES OOK: Slachtoffer van schietpartij Oss is 43-jarige Hakan Zatsan

Hij was volgens bekenden een hardwerkende man en hij was met zijn gezin erg geliefd in de Turkse gemeenschap.