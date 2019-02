Familie doodgeschoten Hakan Zatsan zegt al langer bedreigd te worden: 'Twee keer aangifte gedaan'

Volgens Apaydin kregen Hakan Zatsan en zijn familie de afgelopen tijd te maken met verschillende bedreigingen uit de hoek van zijn oud-zakenpartner. "We hebben zelfs al twee keer aangifte gedaan", vertelt Recep. "De politie noteerde dat wel, maar kon er niets mee." De politie kan niet bevestigen of er inderdaad aangifte is gedaan.

'Positieve energie'

Zatsan wordt door de buurt en mensen uit de Turkse gemeenschap omschreven als een heel aardige, hardwerkende man. Zwager Recep kan zich er alleen maar bij aansluiten. "Hij zat altijd vol positieve energie. En was heel sociaal, ook voor de mensen die hij niet kende."

De familie meldt dat Hakan hoogstwaarschijnlijk in Oss begraven gaat worden. "Eigenlijk is het traditie om hem in Turkije te begraven,", zegt Recep, "maar zijn vrouw en kinderen willen hem graag hier houden en hij was erg geliefd in Oss."

De familie snapt niet waarom Hakan is doodgeschoten. "Ja, er was een zakelijk conflict, maar dan ga je dit toch niet doen?"

'Enorm geschrokken'

De advocaat van Zatsan, Roel Lammers, laat weten erg geschrokken te zijn door het overlijden van zijn cliënt. Het zakelijke conflict was volgens hem nog niet afgelopen, maar over de inhoud wil hij niets zeggen.

De politie bevestigde maandag dat Hakan Zatsan en de verdachte al jarenlang een zakelijk conflict hadden. Ze zaten samen in het bedrijf Cleaning Solutions in Oss, waar Zatsan in 2012 werd ontslagen als bestuurder. Uit rechtbankstukken blijkt dat de twee de afgelopen vijf jaar regelmatig tegenover elkaar voor de rechtbank stonden.



Zatsan wilde tijdens een van de rechtszaken dat zijn voormalige zakenpartner een dwangsom van 50.000 euro zou betalen. Toen dit niet gebeurde, wilde hij vorig jaar beslag laten leggen op eigendommen van het bedrijf van zijn oude zakenpartner. De rechter ging hier in juli vorig jaar in mee en stelde Zatsan in het gelijk.

'Zat er vol van'

Op de oprit van het huis aan de Molenweg, waar het arrestatieteam gisteren de 59-jarige zakenpartner vond, liggen nog steeds de scherven van het raam dat is ingeslagen. Volgens de buurtbewoners woont er al jaren niemand meer in het pand en is ook de naastgelegen bedrijfsruimte leeg. De eigenaar kwam er alleen nog maar de post halen.

De 59-jarige man, die geen Turkse achtergrond heeft, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft hij geprobeerd zelfmoord te plegen. "Hij vertelde altijd over de rechtszaken die hij had", zeggen mensen uit de buurt. "Hij zat daar helemaal vol van."