Omgekomen Dean en Milan uit Someren waren al jaren bevriend: 'Ze zijn nu samen boven'

Dean en Milan, de twee 20-jarige jongens uit Someren die donderdagnacht om het leven kwamen toen de auto waar zij in zaten in het water belandde, waren goede jeugdvrienden. Dat vertelt François Geurds, de oom van Dean. "Ze kenden elkaar al sinds de lagere school."

Dean en Milan waren al jarenlang hecht bevriend, legt François uit. "Ze deden veel samen. Van de lagere school uit waren ze al vriendjes. Nu zijn ze met elkaar boven."

De auto waar Dean en Milan in zaten, raakte donderdagavond te water in een vijver langs de Broekstraat in Someren. Na reanimatie werden de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdagochtend bleek dat de jongens het ongeval niet hebben overleefd.

'Een echte goedzak'

Dean was een echte goedzak, zegt François over zijn neef. Als leerling-kok deed hij ervaring op in het restaurant van François in Rotterdam, FG Restaurant.

Hij en Dean hadden een hechte band, zegt François. "Hij was een zachtaardige, door- en door goede jongen. Hij stond altijd voor iedereen klaar, was er altijd voor ons. Een fantastische vent. Altijd een glimlach, nooit een onvertogen woord."

Zijn neef had smaak, zegt François, vooral in zijn mond. "Hij kon heel goed blind proeven wat er in een gerecht zat. Dat is knap op die leeftijd." Samen deelden ze dezelfde passies. Net als zijn oom hield Dean van actiefilms, auto's en goed eten. Ze deden veel samen. "We maakten eettripjes naar Barcelona en San Sebastian. Dan gingen we samen restaurantjes ontdekken en liet ik hem allerlei nieuwe dingen proeven."

'Ik mis een maatje voor het leven'

'In Dean mis ik een maatje voor het leven', schrijft François vrijdag op zijn Facebookpagina. 'Niemand die niet van Dean hield.'

