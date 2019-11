Kabinet op hoofdlijnen eens over stikstofregels

De provincies en het kabinet zijn het in grote lijnen eens over stikstofmaatregelen om de vergunningverlening voor boerenbedrijven weer op gang te helpen.

Landbouwminister Carola Schouten (CU) sprak vrijdag voor de vierde keer met twaalf 'stikstofgedeputeerden' van de provincies.

Er was onenigheid over hoe de plannen van het kabinet geïnterpreteerd moeten worden. Provincies gaan zelf voor een deel over de manier waarop vergunningen worden verleend. Na boerenprotesten trokken verschillende provincies de beleidsregels in, en besloten de gedeputeerden en het kabinet met elkaar om tafel te gaan.

Soepeler regeling bij uitbreiding

Het akkoord gaat vooral over nieuwe vergunningen voor boeren, bijvoorbeeld als ze willen uitbreiden. Zij krijgen een soepeler regeling dan de provincies in eerste instantie wilden toepassen.

Opmerkelijk is dat over het extern salderen, waarbij de stikstofruimte van een boer die stopt naar een ander bedrijf of project gaat, geen besluit wordt genomen. Dat was juist een punt waarover veel onrust was ontstaan. Het kabinet zal hier later een knoop over doorhakken. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen niet mogelijk.

Bij boeren die worden uitgekocht door provincies mogen zij vermoedelijk besluiten om meer dan 30 procent van de gespaarde stikstofruimte terug te geven aan de natuur, zeggen ingewijden. Zo komt het kabinet de provincies tegemoet, die in principe een strenger beleid willen handhaven.

