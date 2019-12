Een wonder van meer dan 400 jaar geleden lokt honderden Spanjaarden naar Empel

In Empel bij Den Bosch hebben ruim tweehonderd Spanjaarden zondag het wonder van Empel herdacht. In 1585 waren Spaanse troepen, tijdens de 80-jarige oorlog omsingeld bij de rivier de Maas. Na veel bidden door de Spanjaarden geschiedde er een wonder: het begon te vriezen en de Hollandse schepen die de Spanjaarden beschoten, moesten zich terugtrekken. Vierduizend Spanjaarden wisten uit hun benarde positie te ontkomen.

Het waren vooral Spanjaarden die naar Empel kwamen om het wonder te herdenken. "Het leeft veel meer bij de Spanjaarden. De mensen in Empel zijn misschien te nuchter. Bovendien zit de Spaanse tijd bij Nederlanders toch vooral in het geheugen als een bezetting", zegt pastoor Piet de Jong. De plechtigheid begon met een mis in de kerk in Empel.

Leve Spanje

Na de mis ging het in optocht naar de rivier de Maas bij Oud-Empel. De plek waar de Spanjaarden omsingeld waren. Voor de Spanjaarden is het wonder van Empel nog altijd een grote historische gebeurtenis die groots herdacht wordt. Met Spaanse vlaggen werd er dan ook Leve Spanje, oftewel Viva Espana geroepen. Spanjaarden in historische kledij kwamen naar de plek aan de rivier. En zelfs een tekkel droeg een halsband met de kleuren van de Spaanse vlag.

De herdenking groeit de laatste jaren alleen maar, zegt pastoor Piet de Jong. In de loop van het jaar komen er ook nogal wat Spanjaarden aankloppen of ze even in de kerk mogen komen kijken. Dat is ook de reden dat er in de kerk een informatiecentrum over het wonder van Empel wordt ingericht. Dat is na drie jaar werk bijna klaar. "Empel bruist vandaag met al die Spanjaarden en staat op de kaart, waarom komt nou die Vuelta hier niet?", zegt de pastoor enthousiast.