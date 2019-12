Zaak rond doodgeschoten Yassine Majiti: forsere celstraf geëist in hoger beroep

Toon N. (41) moet veertien jaar de cel in voor het doodschieten van Yassine Majiti (33), vindt het Openbaar Ministerie ligt. Die eis werd maandag in hoger beroep uitgesproken. De schietpartij vond ruim twee jaar geleden plaats bij Aquabest.

Yassine stierf 5 november 2017 in de armen van een bewaker die de kogel langs zich heen hoorde suizen. Voorafgaand aan de schietpartij heerste er een agressieve sfeer op een salsafeest bij Aquabest. Op de parkeerplaats zag de schutter hoe zijn neef in elkaar werd geslagen. De man wilde een waarschuwingsschot lossen, maar raakte Yassine recht in het gezicht.

Noodweer

Volgens het OM is er gericht geschoten, volgens de advocaat was het noodweer. De rechtbank oordeelde eerder dat zelfverdediging was toegestaan, maar niet met een pistool. De straf viel om die reden destijds lager uit dan de 16 jaar die geëist werd. Zowel het OM als de advocaat van de schutter gingen na de uitspraak in hoger beroep.

De zitting maandag werd gehouden in de rechtbank van Schiphol, met een extra beveiligde rechtszaal. De familie van het slachtoffer viel bij de allereerste zitting vorig jaar de verdachte en een journalist aan

