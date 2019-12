Q-koortspatiënten kunnen langer terecht voor hulp bij Q-support

Q-support, de belangenvereniging voor Q-koortspatiënten in Den Bosch, mag van minister Bruins langer doorgaan. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag bekend gemaakt. De minister geeft groen licht om na de einddatum van 1 mei 2021 patiënten te blijven ondersteunen. Er was begin november een motie ingediend om de belangenvereniging langer actief te houden.

Directeur Annemiek de Groot van Q-support is blij dat de organisatie langer door mag gaan. "Ook na 2021 zullen er Q-koortspatiënten zijn. Het is dan fijn als zij terechtkunnen bij een centraal punt waarin we ervaring hebben niet alleen op het medische vlak maar ook op het gebied van werk en inkomen en de sociale impact. De plannen waren om na mei 2021 gemeenten verantwoordelijk te maken, maar daarvoor is de ziekte te complex."

Ingrijpend

Q-koorts kreeg bekendheid in 2007 .Het RIVM deed toen voor het eerst onderzoek naar mogelijke Q-koorts in Herpen. Daar waren tientallen mensen ziek geworden. De oorzaak werd gevonden bij geiten- en schapenhouderijen die besmette dieren hadden. Volgens De Groot is de ziekte 'langduriger en ingrijpender' dan werd aangenomen. "

Dit voorjaar wil de Groot een verbetert expertisecentrum opzetten waarin zoveel mogelijk gevolgen van de ziekte samenkomen. Het voordeel is dat de patiënt maar bij één loket hoeft aan te kloppen. Een ander voordeel is dat de druk op de gespecialiseerde zorg verminderd. In de zomer zal de Tweede Kamer beoordelen welk kostenplaatje hieraan mag hangen.

