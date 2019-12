Enorm speedlab Zwingelspaan draaide nog maar net

Het professionele speedlab in Zwingelspaan dat afgelopen zomer werd ontdekt, was nog maar kort actief. De spil werd gevormd door een vader en zoon uit Tilburg, een man uit Zoetermeer en één uit Helvoirt. Dat heeft het OM bevestigd op de eerste openbare zitting.

Buurtschap Zwingelspaan werd opgeschrikt door de vondst van het lab op 26 augustus. Het goed verstopte lab zat in een loods aan de Tonsedijk, tussen Fijnaart en Klundert. De politie was het vermoedelijk al een tijdje op het spoor en had de inval voorbereid met een arrestatieteam en graafmachine om de deur te rammen.

LEES OOK: Groot, groter, grootst: ketels van 1000 liter gevonden in drugslab 2.0 in Fijnaart

Olie

Het was al bekend dat er in het lab amfetamineolie werd gemaakt: de basis voor speed. Op de eerste tussentijdse zitting werd bevestigd dat het nog niet zo lang bestond. Volgens de politie was het lab actief van 30 juli tot en met 26 augustus. En het was erg groot.

Binnen in de loods stonden onder meer grote ketels, gasbranders, gasflessen, speciekuipen en maatbekers. De specialisten vonden 260 liter grondstof (BMK en Mapaa) 2000 liter formamide, 1000 liter mierenzuur en 75 kilo caustic soda.

Industrieel

De rechtbank sprak ook over een 'dubbele productielijn'. De twee gigantische kookketels wezen daar al op. Het was een lab dat door kenners 'industrieel' werd genoemd en ook erg professioneel.

Vader en zoon

De verdachten zijn een vader (57) en zoon (29) uit Tilburg, een man (54) uit Zoetermeer en een verdachte (30) uit Helvoirt. Zij worden gezien als de drugsproducenten.

De verhuurder van het pand was René O. (32) Hij ontkende dat hij iets wist en werd pas veel later opgepakt. Intussen is hij ook weer vrijgelaten uit zijn voorarrest. Het OM noemt hem een medeplichtige omdat hij zijn loods alleen zou hebben verhuurd aan de drugsmakers. O. zou zelf geen drugs hebben gemaakt.

In de cel

Alleen de verdachte uit Zoetermeer was in de zaal op de eerste tussentijdse openbare zitting. Hij wil naar huis. Zijn advocaat en alle andere advocaten vroegen tijdelijke vrijlating. Maar de rechtbank wees alle verzoeken af, vanwege de ernstige verdenking. Ze blijven dus in voorarrest.

Een volgende tussentijdse zitting staat halverwege januari gepland. Een inhoudelijk proces zal mogelijk niet lang op zich laten wachten want het dossier is bijna klaar.