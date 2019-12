Werd wietvermaler met opzet achtergelaten? Marechaussee bekijkt camerabeelden Eindhoven Airport

Het is nog niet duidelijk wie maandagochtend een wietvermaler in de vorm van een handgranaat achterliet op Eindhoven Airport en of dit een bewuste actie was. "We bekijken onder meer de camerabeelden van het vliegveld om te zien wie het heeft achtergelaten en of er sprake is van opzet." Dit laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee maandagmiddag weten.

Of de wietvermaler, ook wel grinder genoemd, los in de terminal lag of in een tas zat, kan de marechaussee niet zeggen. "We doen onderzoek naar hoe het daar is terechtgekomen", laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten. "Daarvoor gebruiken we onder andere videobeelden."

"Maar ook het horen van getuigen en het veiligstellen van sporen, kunnen onderdeel zijn van het onderzoek", aldus de woordvoerder. Of de kosten van de inzet van alle hulpdiensten op de eigenaar van de grinder zullen worden verhaald, weet de woordvoerder van de marechaussee niet. "Daar gaan wij niet over. Wij doen alleen het strafrechtelijk onderzoek."

Veel hulpdiensten

Rond kwart over tien kwam de melding dat op de luchthaven mogelijk een explosief was gevonden. Meteen werd er groot opgeschaald en kwamen meerdere hulpdiensten naar Eindhoven Airport. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen.

Na onderzoek van de EOD bleek dat het geen echte granaat was, maar een grinder. Deze had de vorm van een handgranaat, meldde de Koninklijke Marechaussee in de loop van de ochtend.

Vluchten gingen door

Tijdens het onderzoek naar de 'handgranaat' waren twee toegangsdeuren en een deel van de terminal afgesloten. Alle vluchten gingen wel al die tijd gewoon door.