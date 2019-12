Soenil Bahadoer van restaurant De Lindehof in Nuenen tot Chef van het Jaar gekroond

Soenil Bahadoer, hier tweede van rechts, is 'Chef van het Jaar' (foto: archief).

De 'Chef van het Jaar' komt volgens restaurantgids GaultMillau dit jaar uit Brabant. Soenil Bahadoer van restaurant De Lindehof in Nuenen kreeg maandag de titel uitgereikt tijdens de presentatie van de GaultMillau-gids voor 2020. Ook het op een na beste restaurant én de beste wijnkaart vind je volgens de jury in onze provincie.

De jury roemde de inzet van Bahadoer voor zijn restaurant in Nuenen. "Een chef die al jaren in de hoogste regionen opereert. Hij heeft alle offers gebracht die nodig waren om te staan waar hij nu staat. Als geen ander integreert hij specerijen, kruiden en ingrediënten tot een harmonieus en uniek geheel. Ere wie ere toekomt!"

De chef bedankte op het podium zijn collega's. "Ik wil zoveel mensen bedanken, maar vooral Gijs Hoevenaars, mijn rechterhand", zei Soenil. "En nog iets: mijn moeder is mijn grootste trots. Zij heeft mij haar roots en mijn jeugd in mijn gerechten laten terugkomen."

Topnotering

Restaurant Tribeca uit Heeze kreeg van de jury liefst 18.5 van de 20 punten die het per restaurant uitreikt. Daarmee is het restaurant van chef Jan Sobecki volgens GaultMillau het op één na beste restaurant van Nederland. Alleen Ciel Bleu uit Amsterdam scoorde hoger. Een maand geleden scoorde Tribeca ook al een topnotering in een restaurantgids. Toen eindigde het restaurant op de derde plaats.

Zanzo uit Eindhoven ging er met de prijs voor 'Beste Wijnkaart' vandoor. Volgens het juryrapport is bladeren door de menukaart bij Zanzo voor iedere wijnliefhebber 'een sacraal moment', staat in het juryrapport. "Pagina na pagina wegdromen bij mooie wijnen die je wilt drinken of waaraan je goede herinneringen hebt."