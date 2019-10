Restaurant Tribeca in Heeze 'kwam, zag en overwon': derde plek in Lekker top-100 'fantastisch'

Sobecki vindt het vooral heel mooi voor zijn medewerkers, vertelt hij in het programma Wakker op Omroep Brabant radio. “Zij staan elke dag te ploeteren en te werken voor deze erkenning”, geeft hij aan. “Geweldig dus dat ze op deze manier respect krijgen.”

In de jaarlijkse toonaangevende lijst van restaurants staan naast Tribeca nog twaalf culinaire toppers uit onze provincie. We zijn dus goed vertegenwoordigd.

Het bewijst volgens de tweesterrenchef uit Heeze dat we als Brabanders ‘topbourgondiërs’ zijn. “We kunnen een goed glas wijn met een goed bord lekker eten enorm waarderen.”

'Niet alleen voor de happy few'

Dat een avondje culinaire verwennerij in zijn restaurant alleen haalbaar is voor de ‘happy few’, bestrijdt de chefkok. “Iemand die ervoor spaart of even iets te vieren heeft, komt ook bij ons.” Hij vergelijkt het met een belevenis als een concertbezoek of een bezoekje aan een voetbalwedstrijd.

Sobecki opende zijn restaurant in Heeze in 2016. Dit samen met zijn vrouw Claudia. Restaurantgids Lekker roemt ‘de ijver en het vakmanschap waarmee de Sobecki’s in korte tijd een memorabel eetpaleis hebben neergezet in Heeze’. “Tribeca kwam, zag en overwon. Benijdenswaardig”, concludeert de redactie van de culinaire gids.

Beluister hier het gesprek met chef Jan Sobecki van restaurant Tribeca in Wakker: