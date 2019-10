Dit zijn (volgens vakblad Lekker) de 13 beste restaurants van Brabant

Restaurant Tribeca in Heeze is opnieuw het hoogst genoteerde Brabantse restaurant in de lijst. Het restaurant van Jan en Claudia Sobecki staat op de derde plaats, twee plaatsen hoger dan in 2018.

"Al in Chapeau! In Bloemendaal etaleerde chef-kok Jan Sobecki een combinatie van bijzonder talent en verfijning. Na zijn overstap naar Heeze explodeerde dat. In recordtijd werd hij een van de meest innovatieve koks van het land. Dit jaar stoot hij door naar de derde plaats van de top 100. Mede door memorabele gerechten als gnocchi met krokante parmezaan, omringd door tomatenmelasse en basilicumolie en eendenlever onder suikerkorst, opgediend met peer, crumble van pistache en eetbare bloemetjes. Gedisciplineerd vakwerk", meent de jury.

Op plek vijf belandt De Lindehof van Soenil Bahadoer in Nuenen, na een spectaculaire klim door top 100. "De Frans-mediterrane keuken van zijn Nederlandse leermeesters gecombineerd met de Hindoestaans-Surinaamse van zijn moeder: ziedaar de signatuur van Soenil Bahadoer. Zijn keuken is uitgegroeid tot een onnavolgbaar creatieve en originele", aldus de jury.

Wisselingen

De lijst telt ook een Brabantse nieuwkomer, het gaat om Zarzo uit Eindhoven. Er was ook een Brabants restaurant dat de top 100 van Lekker moest verlaten. Het gaat om Avant Garde-Van Groeninge in Eindhoven (vorig jaar nog op positie 34). Eind 2018 verloor dit restaurant zijn Michelinster. Daarna verkocht topchef Johan van Groeninge zijn restaurant in het Philips Stadion aan Hutten, de huiscateraar van PSV.

De Brabantse restaurants in de top 100:

3. Tribeca (Heeze)

5. De Lindehof (Nuenen)

21. Cordial (Oss)

22. Treeswijkhoeve (Waalre)

45. Wollerich (Sint-Oedenrode)

69. O & O (Sint Willebrord)

73. Wolfslaar (Breda)

74. Noble (Den Bosch)

76. Mijn Keuken (Wouw)

77. Zout & Citroen (Oosterhout)

82. De Zwaan (Etten-Leur)

84. Vista (Willemstad)

99. Zarzo (Eindhoven)

De top 3:

1. Inter Scaldes (Kruiningen)

2. De Librije (Zwolle)

3. Tribeca (Heeze)