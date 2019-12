Voor een brood kun je in het dorp Beers alleen nog in noodwinkel terecht

De winkelbel rinkelt een paar keer per uur en de meeste mensen komen deze ochtend voor brood. Maar met blikken soep, melk, hagelslag en toiletpapier, kun je er eigenlijk alles krijgen wat je op een dag nodig hebt.

Bruno Lendering wil er een Buurtmarkt van maken: een winkel waar mensen met een beperking gaan werken. "We maken gebruik van commerciële omzet en van zorgbudgetten, daarom hebben we bestaansrecht in dit soort kleien kernen", zegt Bruno Lendering tussen de schappen. Hij is sociaal ondernemer en heeft een soortgelijke winkel in Groesbeek.

Voortreffelijk brood

De klanten van de 'noodwinkel' zijn allemaal razend enthousiast over het brood. "Het smaakt voortreffelijk" zegt één van de klanten. "Het is niet alleen een winkel, maar ook een ontmoetingsplek", vult een andere klant aan.

Stefan Muskens is raadslid én een van de initiatiefnemers die de winkel willen openhouden met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "We zijn nog op zoek naar cliënten uit een ruim gebied rond Beers die hier willen werken", zegt hij. Om de winkel rendabel te laten functioneren zijn naast de inkomsten van klanten ook de zorggelden van de mensen die er gaan werken noodzakelijk.