Geen tientallen maar honderden pinautomaten ABN AMRO dicht na ‘nieuwe golf gewelddadige plofkraken’

ABN AMRO heeft per direct 470 geldautomaten door heel Nederland gesloten vanwege een “een toename aan gewelddadige plofkraken”. Het is nog niet duidelijk hoe veel Brabantse pinautomaten op slot gaan. Onder meer in Breda, Tilburg en Zundert vonden de afgelopen twee weken gewelddadige plofkraken plaats.

In een verklaring stelt de bank dat het met name gaat om een bepaald type pinautomaat dat structureel het doelwit is geweest van criminelen. "Voor ABN AMRO staat de veiligheid van omwonenden voorop. Daarom hebben we besloten per direct de geldautomaten van dit type tijdelijk te sluiten." Al het geld is de afgelopen dagen uit deze automaten gehaald.

Onlangs stelde ABN Amro nog tientallen pinautomaten te sluiten door de golf aan plofkraken. Dit jaar vonden er tot nu toe zeven plofkraken plaats in Brabant en één poging daartoe.