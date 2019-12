Burgemeester sluit deel van garagebedrijf voor een jaar na groepsverkrachtingen

Het misbruik vond volgens de politie plaats in een ruimte die bij het garagebedrijf in Orthen hoort. In totaal zijn er acht mannen opgepakt. Ze worden ervan verdacht drie meisjes van 15 en 16 te hebben gedrogeerd en verkracht. In het pand zijn twee autobedrijven gevestigd, een van de verdachte en een van zijn oom.

Geschrokken

Burgemeester Jack Mikkers is geschrokken van de zaak. “Ik vind het heel moedig van de meisjes dat ze naar de politie zijn gegaan. Daardoor is de zaak aan het rollen gekomen. De politie heeft goed recherchewerk geleverd. Met als resultaat deze aanhoudingen", zegt hij.

"Iedereen snapt dat we dit soort ingrijpende misdrijven niet tolereren. Dat we in onze samenleving met elkaar moeten zorgen voor de goede normen en waarden. De aangehouden mannen zijn verdachten. Het is nu verder aan politie en het Openbaar Ministerie om de zaak verder af te handelen.”