Grimmige sfeer bij autobedrijf waar politie onderzoek doet naar groepsverkrachtingen

Bij het autobedrijf in Den Bosch waar onderzoek wordt gedaan naar groepsverkrachtingen, is de sfeer grimmig geworden. Vrienden en familie van de 18-jarige eigenaar van het bedrijf, die is opgepakt, zijn woedend. Ze zijn niet blij met de politie en media. Een van de aanwezige cameraploegen is bedreigd en geduwd.

Het pand in de straat Orthen in Den Bosch werd dinsdagochtend binnengevallen door de politie. In een ruimte van het autobedrijf zouden minderjarige meisjes zijn verkracht. Drie slachtoffers meldden zich, afzonderlijk van elkaar, bij de politie.

De recherche deed in april al sporenonderzoek in een ruimte van het bedrijf. De politie ging dinsdag over tot arrestaties. Acht mannen van 18 tot 26 jaar oud uit Den Bosch en Rosmalen zijn opgepakt. Een van hen is de 18-jarige eigenaar van het garagebedrijf.

Twee bedrijven

In het pand zitten overigens twee autobedrijven. Een zaak is dus van de verdachte. Het andere bedrijf is van zijn oom. Die baalt enorm. "Ik heb mijn zaak al 25 jaar en heb nooit iets verkeerds gedaan. Nu kom ik zo in het nieuws." Verder wil hij niet op de zaak ingaan, want het is 'wel zijn neefje'.

Ook een goede kennis van dat neefje is woedend. Hij kent hem al sinds hij ‘in de pampers zat’ en is naar eigen zeggen een soort vader voor hem. Volgens hem schetst de politie een eenzijdig beeld. “Ze vallen hier met geweld binnen, terwijl ze in april nog hebben gezegd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken.”

Volgens hem heeft de 18-jarige verdachte de politie toen een verklaring laten zien, die hem vrijpleit van de verkrachtingen. Het zou gaan om een bericht van de slachtoffers die zeggen dat hij niks met de verkrachtingen te maken heeft.