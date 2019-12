Dochter van aangereden Anke opgelucht na uitspraak: 'We hebben nu rust'

Ouassim Z. kreeg behalve een celstraf, ook een rijontzegging van vijf jaar. "Iemand die binnen twee weken drie ongelukken veroorzaakt, hoort niet thuis op de weg", vertelt dochter Anette van Uytrecht opgelucht. "Je zou niet willen dat hij nog iemand zoiets aandoet."



'Hartverwarmend'

Over haar moeder zegt Anke met een stralende glimlach: "Het gaat goed met haar!" Ze vervolgt: "Ze zal nooit meer helemaal de oude worden. Toch scharrelt ze wel weer rond in de wijk. Ze kan weer kleine stukjes lopen. Dat is hartverwarmend!"



Eerder was er een gesprek in de gevangenis tussen Anke en de man die haar aanreed Ze gaven elkaar toen zelfs een knuffel. "Ze kan het nu loslaten. Dat is het allerbelangrijkste", vindt Anette. "Deze uitspraak helpt daarbij." Haar moeder was zelf overigens niet aanwezig bij de zaak. Ook Z. was er niet.



Vrij

Z. kreeg dinsdag negen maanden celstraf opgelegd. Twee daarvan zijn voorwaardelijk. Het OM had eerder dezelfde straf geëist. Toch komt hij volgende week al vrij, omdat hij lang in voorarrest heeft gezeten. De rechter legde overigens wel een langere rijontzegging op, dan het OM eerder eiste.



Het ongeluk gebeurde op 28 april dit jaar. Anke was op bezoek geweest bij haar dochter en liep met haar rollator naar de bushalte. Bij het oversteken werd ze geschept door een auto. De bestuurder reed door. De vrouw bleef met gebroken heupen en een breuk in haar oogkas achter. Het zorgde voor internationale verontwaardiging.



De familie blikt terug op een zware periode. Anette: "Het was echt heel heftig. We moeten het los gaan laten. We moeten nu door met ons leven."



Via zijn advocaat laat Z. weten blij te zijn dat hij is vrijgesproken van poging doodslag. Ook is hij opgelucht dat hij binnenkort vrijkomt. Zijn advocaat noemt de kans dat er een hoger beroep komt klein.