Anke (79) bezocht de doorrijder die haar zwaargewond achterliet en liet zich door hem knuffelen

De dochter van het slachtoffer, Anette van Uytrecht, was bij de rechtszaak aanwezig. Zij las namens zichzelf en haar moeder een verklaring voor. Vlak voordat ze dit moest doen, hoorde ze dat de verdachte vaker botsingen heeft gehad in het verkeer en dat er ook een keer lachgas was gevonden. Ook in de auto waarmee hij haar moeder aanreed, bleken later ballonnen te liggen.

“Ik begon even te twijfelen of hij eerder dan wel oprecht was over zijn spijt. Maar uiteindelijk had ik zoiets van: je hebt goed gevoeld”, vertelt ze. In plaats van te kijken naar het beeld in de rechtbank, houdt ze vast aan de gesprekken die ze zelf met de 28-jarige Bredanaar heeft gehad.

Op bezoek in gevangenis

“We zijn in de gevangenis geweest. Ik heb in totaal drie uur met hem gesproken. Een keer alleen en een keer met moeder. Hij kwam zo oprecht en eerlijk over. Iemand zegt bepaalde dingen waarvan je denkt: dit zegt iemand met een slecht karakter niet. Je voelt het ook. Je zit tegenover hem en je voelt dan of

het oprecht is of niet”, vertelt ze. Ze snapt dat de details genoemd moesten worden tijdens de zaak, om te kijken hoe de verdachte hierop reageerde.

Of Ouassim Z. op de avond van de aanrijding op 29 april lachgas heeft gebruikt, is lastig te zeggen. De betrokken auto werd pas zo'n anderhalve week later gevonden. Toen lagen er ballonnen in. De auto is niet van Z., maar van een vriend van hem. Van wie ze zijn en of ze ook gebruikt zijn met lachgas is daardoor lastig te achterhalen.

De verdachte ontkent zelf dat de ballonnen van hem zijn. Ook zegt hij dat hij die avond niet onder invloed was. Omdat hij zich ook pas tien dagen na het ongeluk meldde als bestuurder, had het geen zin meer om een blaas- of bloedtest te doen.

Hogere eis

De officier van justitie gaf wel aan dat de eerdere aanrijdingen mee hebben gespeeld bij het bepalen van de strafeis. Ze eiste negen maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Volgens haar is dat ‘niet aan de lage kant’ in het geval van doorrijden bij een ongeval.

Anette is blij dat ze het gesprek is aangegaan met Ouassim Z. Iets wat ze eerst 'absoluut niet wilde', maar waar ze nu fijn op terugkijkt. “Hier in de rechtbank krijg je geen goed en eerlijk beeld van iemand, bij zo'n gesprek één op één wel.”

Na het bezoek kreeg haar moeder zelfs een knuffel van de verdachte. “Ze was er even door verrast, maar ze vond het fijn.” Ook de verdachte is blij dat ze elkaar hebben ontmoet. "Ik ben blij dat ik de dochter en mevrouw heb ontmoet en haar heb kunnen vasthouden. Ik ben helemaal blij dat het beter gaat met het slachtoffer", zei hij tijdens de zitting.