Minderjarige meisjes Den Bosch werden 'op brute wijze en met veel geweld' verkracht

De brute verkrachtingen werden volgens de politie vastgelegd. "Wij hebben beelden van de verkrachtingen in ons bezit gekregen. Eigenlijk is dat kinderporno, want het gaat om minderjarige slachtoffers."

Beelden verspreid

De woordvoerder kan niet zeggen of het gaat om videobeelden of foto's. "We zijn aan het onderzoeken wat er precies op de beelden staat." De beelden leiden mogelijk nog naar andere slachtoffers, meent de politie. "We hebben sterke aanwijzingen dat er meer dan drie slachtoffers zijn."

Wel houdt de politie er rekening mee dat de beelden zijn verspreid. "Wij roepen mensen op die de beelden in het bezit hebben om deze niet te verspreiden en je te melden bij de politie", aldus de woordvoerder.