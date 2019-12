Agent redt Kristians auto van vlammenzee in Oss: 'Het wordt tijd dat ze die figuur pakken'

Met een hoop getoeter en gebel werd hij uit zijn slaap gehaald. De auto van radiopresentator Kristian Westerveld stond dinsdagnacht namelijk bijna in lichterlaaie. Zijn voertuig stond achter de wagen die in vlammen opging aan de Berghemseweg in Oss.

“Ik lag heerlijk op één oor en hoorde wat getoeter op enige afstand. Ik dacht: wie rijdt er nu toeterend door de stad heen om één uur ‘s nachts? Daarna werd er aangebeld en bleven ze maar aanbellen. Toen ben ik toch maar even uit het raam gaan kijken en zag ik een vuurgloed”, vertelt hij.

Hij trok snel een broek en zijn jas aan en ging naar buiten. Een politieagent vroeg hem of de auto die achter de brandende wagen stond van hem was. “Ik was nog zo aan het snoozen dat ik niet eens wist welke auto ik had”, aldus Kristian. Maar het bleek inderdaad zijn auto. “Op dat moment voel je je hart helemaal verzakken.”

Agent verplaatst auto

Omdat hij nog met zijn schoenen in zijn hand stond en amper iets zag door een bril die verkeerd opzat, vroeg de agent of hij zijn auto maar even zou verplaatsen. En zo geschiedde. “Toen was ik in ieder geval letterlijk uit de brand, maar dat was dus niet het geval voor die andere auto.”

De eigenaar van die auto is het slachtoffer van de achtste autobrand in drie weken tijd in de gemeente Oss. Maar de omgeving wordt al veel langer geteisterd door de branden. “Dit gaat echt nergens meer over. Het wordt tijd dat die figuur een keer bij de kladden wordt gepakt.”

Het liep afgelopen weekend helemaal uit de hand. Een autobrand sloeg zondagnacht over op een huis aan de Staringstraat. Het gezin met twee kleine kinderen wist net op tijd uit de woning te komen. “Dat was helemaal extreem. Daar hadden doden kunnen vallen.”