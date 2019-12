Weer auto in vlammen op in Oss, politie doet onderzoek

In Oss is dinsdagnacht weer een auto in vlammen opgegaan. De wagen stond iets na 01.00 uur op de Berghemseweg in brand. Het is de achtste autobrand in de afgelopen drie weken in de gemeente.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het voertuig niet meer redden. De politie doet onderzoek. De gemeente Oss heeft al lange tijd te maken met autobranden. Na een wat rustigere periode gingen vorige maand aan het Moeshof in Berghem twee auto's en in Oss aan de Kapelsingel en Medicijnstraat vier auto's in vlammen op.

Brand overgeslagen naar huis

Een autobrand sloeg zondagnacht over op een huis aan de Staringstraat in Oss. Een gezin met twee jonge kinderen wist de woning net op tijd te ontvluchten. Burgemeester Wobine Buijs sprak zich uit over de brand. "Dit is geen kwajongensstreek", stelde zij.

De politie maakte eerder dit jaar een speciale website na alle autobranden. Daar werd informatie op gedeeld en inwoners om hulp gevraagd bij het opsporen van de daders. In veel gevallen gaat de politie namelijk uit van brandstichting. De site is momenteel niet meer in de lucht.