Oom van 18-jarige verdachte groepsverkrachtingen bedreigd: 'Ze willen mijn bedrijf in brand steken'

Al dertig jaar heeft Ferry Meulenbroek een garagebedrijf in de Bossche wijk Orthen. Meulenbroek Auto’s verkoopt tweedehands auto’s . De 18-jarige neef van Meulenbroek begon onlangs in hetzelfde pand een eigen autohandel. De jongen woont in het huis ernaast. In dat woonhuis deed de politie dinsdag een inval. In een barruimte zouden volgens de politie groepsverkrachtingen hebben plaatsgevonden. De neef is een van de acht verdachten. Zijn autohandel werd gesloten, op last van de gemeente.

“Ik kan me niet voorstellen dat mijn neef bij verkrachting is betrokken, maar als het wel zo is, dan moet hij hard worden gestraft.”

