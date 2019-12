Chroom-6 slachtoffers: gezondheidsclaim indienen tegen gemeente Tilburg is veel te ingewikkeld

Een van de treinen die door chroom-6 slachtoffers in Tilburg is geschuurd (archieffoto).

Een groot aantal mensen dat ziek is geworden van het werken met chroom-6 tijdens het Tilburgse werklozenproject tROM is niet tevreden met de afhandeling van de schadevergoeding door de gemeente. Dat zegt oud tROM-medewerker Natascha van de Put. Ze spreekt niet namens alle achthonderd chroom-6 slachtoffers, maar ze is wel voor tientallen van hen een tussenpersoon naar de gemeente Tilburg.

“Het is voor de slachtoffers van chroom-6 veel te moeilijk om een gezondheidsclaim in te dienen tegen de gemeente. Er is geen formulier te vinden op de website en ook het steunpunt en de onafhankelijke commissie die de aanvragen beoordeelt heeft geen eigen website”, legt Natascha uit.

Natascha gaat donderdag om tafel met de gemeente. Ze wil dat er een bijeenkomst komt waarop formulieren worden uitgereikt en dat er duidelijke uitleg komt over hoe je ze moet invullen. Er zijn nog maar 54 claims ingediend, zover Natascha weet. De gemeente kan dat nog niet bevestigen.

Ziekte aantonen

Iedereen die tussen 2004 en 2011 gewerkt heeft met de treinen waarop verf met chroom-6 zat kreeg van de gemeente sowieso 7000 euro. Dat is allemaal netjes betaald volgens de oud-medewerkster. Net als drie keer het eigen risico van de ziektekosten en 500 euro bonus. Maar voor iedereen die echt ziek is geworden als gevolg van chroom-6 is er ook nog een vergoeding te claimen die varieert van 5000 tot 40.000 euro. Die vergoeding krijg je alleen bij bepaalde aandoeningen zoals COPD, longkanker of neuskanker. Met papieren van de specialist moet je aantonen dat je de ziekte ook echt hebt.

Natascha zelf is inmiddels door de wol geverfd als het gaat om de chroom-6 problematiek. Ze is een serieuze gesprekspartner van de gemeente. Zelf wist ze uiteindelijk de papieren voor een claim wegens ziekte wel in te vullen. Haar advocaat, Rob Milo, wist via de gemeenteadvocaat de formulieren voor zijn cliënten te krijgen.

Op slippertjes stof opvegen

Natascha heeft de nodige medische problemen overgehouden aan het werken bij de treinen tijdens het tROM-project. Ze werkte op de administratie, maar moest vaak meehelpen met vegen en schoonmaken. “Ik heb met in mijn korte broek en met slippertjes aan stof moeten opvegen. Nu heb ik COPD, astma en problemen met mijn slokdarm.” Zij heeft de formulieren voor de claim al lang ingediend, met alle papieren van de specialisten erbij, maar nog niets gehoord. Ze vindt de procedure veel te lang duren.

“Verschillende slachtoffers hebben eind juli een claim neergelegd bij de onafhankelijke commissie. Nog niemand heeft antwoord gehad”, vertelt Natascha. Inmiddels zijn er, volgens de oud-medewerkster, al zeker 57 mensen overleden van de 800 mensen die gewerkt hebben bij tROM. Of die zonder het chroom-6 drama misschien ook al overleden waren, is niet te zeggen.

De gemeente verwacht de eerste beslissingen over ingediende claims in december te kunnen beantwoorden. De onafhankelijke commissie geeft daarover advies aan de gemeente. Volgens woordvoerder Irma Galama moet het gek lopen wil het college van BenW zich niet aan dit advies houden. Chroom-6 slachtoffers kunnen voor vragen terecht bij het steunpunt chroom-6. Daar is tot 31 oktober al 1612 keer gebruik van gemaakt.

Oude treinen schuren

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 bijstandsgerechtigden in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Ze moesten de verf van oude treinen schuren in ruil voor hun uitkering. Bij de dochteronderneming van Nederlandse Spoorwegen was echter allang bekend dat er chroom-6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen een gevaar voor de gezondheid was. Een onafhankelijk commissie concludeerde eind januari dat de gemeente en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het leed van 800 Tilburgse werklozen. De gemeente Tilburg bood excuses aan en de raad stelde in februari in ieder geval 7000 euro per persoon beschikbaar.

LEES OOK: Chroom 6-slachtoffers eisen 8000 euro extra aan schadevergoeding