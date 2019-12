DEN BOSCH -

Zo'n 30 militairen van 13 Lichte Brigade van de legerbasis in Oirschot moesten vanmorgen even slikken maar hebben het daarna toch gedaan. Abseilen van de bijna honderd meter hoge toren van het provinciehuis. Het is een jaarlijks terugkerende oefening om de vaardigheden van de militairen op pijl te houden. Bekijk in de video hieronder hoe de militairen naar beneden zoeven.