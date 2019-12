Pas op wanneer je de weg op gaat, KNMI geeft code geel af vanwege dichte mist

Het KNMI adviseert om je snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. De waarschuwing geldt in ieder geval tot middernacht. Code geel geldt niet alleen in Brabant, maar ook in Utrecht en Gelderland.



De mist kan vooral in het zuiden, midden en oosten gemakkelijk ontstaan. In het noorden en westen is het wat meer bewolkt

Vliegverkeer

Eindhoven Airport verwacht vooralsnog nog geen problemen door de mist. De mist zorgde dinsdagochtend en -avond wel voor grote problemen op de luchthaven. Meerdere vluchten konden toen niet vertrekken. Ongeveer 750 passagiers werden ondergebracht in hotels in de buurt.