'Het voelt als een trap na', broer van bewoonster uitgebrand huis Oss boos over inbraak

Nadat het huis van zijn zus zondagnacht uitbrandde in Oss, werd er in de nacht daarop ook nog ingebroken. Michiel Linders is boos en verontwaardigd. "De situatie van mijn zus en haar gezin is natuurlijk al diep triest. Dat ze dit dan ook nog doen, dan ga ik twijfelen aan het verstandelijke vermogen van iemand. Het voelt als een trap na."

Het gezin slaapt op dit moment bij de ouders van Michiel. Ze proberen zich daar volgens Michiel te herpakken. "Ze zitten nu een beetje in een overlevingsmodus. Het is moeilijk, ze zijn heel erg ontdaan. Ze hebben nu letterlijk niets meer."

Niets meer te halen

Volgens Michiel viel er niets meer te halen in het huis van zijn zus. "Er was geen beveiliger meer aanwezig, want de hele boel was dichtgetimmerd. De inbrekers hebben daarom een raam ingegooid en een Playstation meegenomen." De spelcomputer was overduidelijk kapot. Michiel snapt niet wat er in het hoofd van de inbrekers omging. "Wat valt er nou nog te halen?! Niets meer!"

Michiel noemt de aanstichters van de brand roekeloos. "Er is nog maar een stap erger en dat is de dood. Je moet er niet aan denken wat er nog meer had kunnen gebeuren. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is hetgeen wat mij en iedereen zo raakt, wat mensen zich kunnen voorstellen."

'Waar is mijn huis?'

Michiels zus en haar man hebben twee jonge kinderen: een zoon van twee en een dochtertje van een maand oud. "Mijn neefje wil eigenlijk gewoon naar huis. Het is nu: 'Waar is mijn huis?' Hij wil terug naar zijn eigen bed. Je kunt daar geen gehoor aan geven, dat is wel heel triest."

"Er is gelukkig veel hulp en iedereen is lief en zorgzaam. Maar eigenlijk ben je het liefst met je eigen gezin gewoon thuis. Je hebt nu geen eigen plek meer. Dat is moeilijk. Ze hebben nu letterlijk niets, maar het kan altijd nog schrijnender."

De familie haalt troost uit de vele steunbetuigingen. "Die zijn hartverwarmend. Ik lees ook alle reacties op Facebook. Dan besef je: er zijn ook gewoon goede mensen. Iedereen is geschrokken. De mensen willen graag helpen. Het lijkt alsof dit alles mensen met elkaar verbindt. Ook de politie doet heel goed werk", benadrukt hij. "En de pers is heel meelevend. Dat vind ik best wel bijzonder."

Geen steunbetuiging vanuit de gemeente

Van een persoon heeft de familie nog niets gehoord. "Onze burgemeester, Wobine Buijs, heeft wel gereageerd in alle media, maar mijn zus en haar man hebben helemaal niet gehoord. Dat vind ik wel schokkend."

Donaties voor het gezin

Omroep Brabant heeft verschillende reacties ontvangen van mensen die graag spullen willen doneren aan het gezin. Vooralsnog gaat de familie niet op deze reacties in, vertelt Michiel. "Ze hebben nu niks meer, maar ze vinden het lastig om van iedereen van alles aan te nemen. Mijn zus en haar gezin zijn wel ontzettend dankbaar voor alle steun die ze krijgen. Maar dit is iets wat ze met elkaar, op hun eigen manier, willen doen."

Hun pasgeboren dochtertje had bijvoorbeeld net een nieuwe slaapkamer. "Ze heeft daar nog helemaal niet in geslapen. Daarom willen mijn zus en haar man de nieuwe kamer op dezelfde manier inrichten."

