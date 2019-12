Vliegverkeer op Eindhoven Airport komt weer op gang, mist trekt langzaam op [VIDEO]

Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer donderdagochtend rond elf uur weer hervat. Vanwege de dichte mist konden geen vliegtuigen opstijgen en landen. Rond halfelf vertrok het eerste vliegtuig toen er een gaatje in de mist was ontstaan.

Eindhoven Airport kondigde aan dat de meeste vluchten niet voor twaalf uur zouden landen of vertrekken. Om halfelf kon een vlucht van Transavia naar de Poolse stad Krakau vertrekken. Daarna volgden er snel meer.

Het is voor de derde dag op rij dat de luchthaven flink last heeft van de mist. Dinsdagavond, woensdagavond en donderdagochtend moesten de toestellen aan de grond blijven en konden aankomende vluchten niet landen.

Reizigers zaten soms uren te wachten in het vliegtuig of het misschien toch nog kon opstijgen. Uiteindelijk werden meerdere vluchten geannuleerd en moesten gasten de nacht in hotels in de buurt doorbrengen.