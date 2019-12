Vlucht vertraagd? Dit is waar je recht op hebt

Door dichte mist op Eindhoven Airport konden deze week meerdere vluchten niet vertrekken of landen. De afgelopen dagen zijn er daarom 1300 reizigers opgevangen in hotels. Maar hoe zit dat nou precies, wie vergoedt wat en wanneer? Nou, zo blijkt weinig verrassend, ‘dat ligt eraan’.

Allereerst is er een verschil tussen het recht op verzorging en het recht op een financiële vergoeding. Om alvast met de deur in huis te vallen: in het geval van de vertragingen op Eindhoven Airport hebben reizigers wél recht op verzorging, maar niet op een vergoeding.

Recht op verzorging

Enfin, dat vergt wat uitleg. Volgens de Europese wetgeving hebben reizigers al vanaf twee uur vertraging recht op verzorging. Daarbij moet je denken aan de vergoeding van telefoongesprekken of eten en drinken, maar ook aan hotelovernachtingen. Ook de transfer naar de plek van overnachting moet worden verzorgd door de vluchtmaatschappij.

Vaak bieden luchtvaartmaatschappijen ook andere opties aan. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of reizigers via een andere luchthaven wel naar hun bestemming kunnen vliegen. Die busreis naar zo'n andere luchthaven wordt vrijwel altijd geregeld door de luchtvaartmaatschappij.

Ongeacht of je wel of niet via een andere luchthaven kunt vliegen: na twee uur vertraging heb je altijd recht op overnachting, want overnachting behoort tot het recht op verzorging. Soms mogen mensen zelf een hotel kiezen en die kosten achteraf verhalen, soms regelt het luchtvaartbedrijf een specifieke slaapplek. Dat hangt af van de luchtvaartmaatschappij.

Financiële compensatie

Daarnaast hebben vertraagde reizigers recht op een financiële vergoeding, maar in dat geval zijn de vereisten ingewikkelder. Om in aanmerking te komen voor compensatie moet de aankomstvertraging bijvoorbeeld drie uur of meer bedragen.

Wat de eindbestemming is, maakt in het geval van compensatie niet uit. Wel is de link met Europa belangrijk. De compensatie geldt alleen voor vluchten vanuit de EU of vluchten naar de EU met Europese luchtvaartmaatschappijen. Het betreft hier immers Europese wetgeving.

Daarnaast is de hoogte van de compensatie afhankelijk van de vluchtafstand. Hier kun je zien wanneer je welke compensatie je wanneer kunt verhalen. Zo'n claim moet naar de luchtvaartmaatschappij, maar kun je ook indienen bij de verzekering of bij gespecialiseerde externe partijen. Zulke bedrijven vragen daar overigens wel een vergoeding voor.

Uitzonderingen, zoals dichte mist

Het zal niemand verrassen dat er uitzonderingen zijn, maar die uitzonderingen gelden alleen voor financiële compensatie - níét voor verzorging.

Als de vertraging komt door ‘buitengewone omstandigheden’ zijn luchtvaartmaatschappijen niet verplicht om compensatie aan te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan stakingen, maar ook aan slecht weer – inderdaad, zoals dichte mist.

Reizigers die de afgelopen dagen in Eindhoven veel last hebben gehad van vertraging, hebben dus pech. Zij komen niet in aanmerking voor een vergoeding.