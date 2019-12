Nieuwe 4D-film Fabula in de Efteling met luid applaus ontvangen [VIDEO]

Een knorrige jonge beer en een dappere eekhoorn zijn de hoofdrolspelers in het 4D-theater van de Efteling. Klassieker PandaDroom is niet meer. Na zeventien jaar was het tijd voor een nieuwe film: Fabula. En vernieuwing mag in het mega-pretpark traditiegetrouw wat kosten: 3,5 miljoen werd er in het project gestoken. De attractie werd vrijdag om kwart voor één geopend voor het publiek. Omroep Brabant was er natuurlijk bij.

Kijk hieronder naar de opening van Fabula:

Begin november konden bezoekers voor het laatst naar PandaDroom kijken. Fans gingen ervoor en pakten op de valreep nog tientallen vertoningen mee. Nu, een maand later, kan voor het eerst opvolger Fabula worden gekeurd.

Thuiskomen

De miljoenen die de Efteling erin heeft gepompt, zitten niet alleen in de nieuwe film. Ook het restaurant en de souvenirwinkel zijn op de schop gegaan. Desondanks zal het voor trouwe bezoekers misschien toch nog wel een beetje als thuiskomen voelen, er zijn parallellen.

Het thema bijvoorbeeld, want ook Fabula gaat over respect voor de natuur. Tweede overeenkomst: ook Fabula is 4D: dat is 3D met extra effecten zoals water, geur en wind, die de ervaring extra intens maken. Wel is de lengte van de voorstelling aangepast: Fabula duurt korter.