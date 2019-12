Grote zoekactie naar smokkelwaar in gevangenis Grave levert niets op

De gevangenis was hermetisch afgesloten en er was geen dagprogramma voor de gedetineerden. De omvangrijke doorzoekingen begonnen woensdag en duurden tot vrijdagmiddag.



Hasj

Justitie startte de 'spitacties' omdat er aanwijzingen waren dat er smokkelwaar naar binnen was gebracht. Ook in de gevangenis in het Gelderse Zutphen waren doorzoekingen. Daar is 31 gram hasj en een smartphone gevonden.



In de gevangenis in Grave zitten maximaal 445 gedetineerden. Meestal zitten alle cellen aardig vol. De bewoners waren vanwege de zoektocht nóg verder afgesloten van de buitenwereld dan anders. Zo waren bezoekers op het moment van de actie niet welkom in de PI. Volgens een woordvoerder is zaterdag alles weer normaal.