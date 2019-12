Meerdere nepwapens gevonden tijdens kluisjescontrole op middelbare school in Boxtel

Volgens Hermans worden deze controles een paar keer per jaar gedaan. "Zeker in de aanloop naar oud en nieuw zijn we hier extra alert op met betrekking tot vuurwerk.'' Volgens de rector werden vrijdag meerdere wapens aangetroffen door de conciërge. Het zou duidelijk zijn dat het geen echte vuurwapens zijn. "De politie handelt de zaak nu verder af.'' De politie kan nog niet bevestigen wat er precies is gevonden op de middelbare school.

In het bezit zijn van luchtdrukpistolen is illegaal in Nederland voor personen onder de 18 jaar. Daarnaast is het verboden om er in het openbaar mee rond te lopen. De politie voert al langere tijd een campagne om dit aan banden te leggen. Het zou namelijk voor levensgevaarlijke situaties kunnen zorgen omdat de nepwapens sprekend op dodelijke vuurwapens kunnen lijken.

