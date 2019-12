Bekende (en onbekende) Willem II-supporters glimmen van trots: 'In heel mijn familie feest'

"Ik ga het hele weekend genieten van deze overwinning", zegt radio- en tv-presentator Jeroen Latijnhouwers. De Willem II-supporter bij uitstek zag vrijdagavond thuis op 'de grote tv' hoe zijn club het schier onverslaanbare Ajax versloeg. Met 0-2 in de Amsterdam Arena nog wel. Het leven van een Willem II-supporter gaat lang niet altijd over rozen, maar met een plekje hoog in de subtop lopen rood-wit-blauwe voetbalharten over van trots.

Met de 2-0 zege in Amsterdam, plaatste de ploeg van coach Adrie Koster zich in een rijtje met de Engelse topclub Chelsea. Dat is de enige andere club die Ajax dit seizoen wist te verslaan, in de Champions League.

Fanatisme

Radio- en tv-presentator Jeroen Latijnhouwers bekeek het duel tegen Ajax thuis. "De vrijdagavond is hier voor het gezin", vertelt hij. "Dan staat de tv op The Voice en kijk ik normaal gesproken Veronica Inside op de iPad. Maar nu was mijn vriendin niet thuis en mocht ik zowaar op de grote tv kijken. Die was helemaal voor mij alleen. Tijdens het bekijken van de wedstrijd had ik een soort fanatisme in me. Ik zat hardop commentaar te geven bij de beelden. Ik was druk mee aan het coachen. Bijvoorbeeld toen in de eerste helft Vangelis Pavlidis op de goal af ging en bal moest afgeven op Ché Nunnely."

Latijnhouwers zag Willem II 'heel zeker spelen' in de ArenA. "En onze keeper hield in het begin van de wedstrijd een paar ballen goed uit de goal."

Toch duurde het tot vlak voor rust voordat Willem II de score opende, via Mike Trésor Ndayishimiye. De Belg benutte een penalty. "Maar bij zo'n 1-0 voorsprong ben je als Willem II-fan altijd bang dat de 1-1 valt", vertelt Latijnhouwers. Hij kreeg pas rust in zijn lijf toen Damil Dankerlui twaalf minuten voor tijd de beslissende 0-2 scoorde.

Champions League

"Het was bril-jant om te zien", blikt de radio- en tv-presentator terug. "Adrie Koster die na afloop stond te glunderen, de fans die gek werden in Tilburg. Ik zat deze zaterdagochtend al die filmpjes van Willem II en de fans terug te kijken. Dat was een feestje, het leek alsof we de Champions League gewonnen hadden."

Dat Ajax ogenschijnlijk niet op volle sterkte aantrad en dat de belangrijke Champions League-wedstrijd van komende week tegen Valencia wellicht al door de hoofden van de Amsterdammers spookte, doet voor Latijnhouwers niets af aan de zege. "Er staat bij Willem II gewoon een goed team dit jaar. Maar we moeten - zoals analist Kenneth Perez na de wedstrijd ook al zei - ons niet beter gaan voordoen dan we zijn."

Topfan Van Peperstraten

FOX Sports-presentator Toine van Peperstraten, ook fan van Willem II, had vrijdagavond pech. "Ik had mijn kinderen beloofd dat we naar de première van de rockmusical 'We will rock you' zouden gaan. Nota bene naast de Johan Cruijff ArenA", vertelt de anchorman uit Hilvarenbeek. "Met een behoorlijk dubbel gevoel liep ik langs alle voetbalsjaaltjes naar AFAS Live. Hoe goed Anastacia ook haar best deed, ik heb het laatste kwartier van de wedstrijd iedere minuut op mijn telefoon gekeken."

Volgens Van Peperstraten heeft Willem II optimaal geprofiteerd van het feit dat Ajax waarschijnlijk al met Valencia in het hoofd zat. "De Amsterdammers speelden op tachtig procent", meent hij. "Maar Willem II had ook erg knap de passlijnen van Ajax door het centrum geblokkeerd."

Voorspelling

Jeroen Latijnhouwers had de zege van Willem II op Ajax overigens al voorspeld. Eerder deze week, in de radioshow van deejay Giel Beelen.

"Ik ga het hele weekend genieten van deze overwinning", vertelt hij. "Met zo'n zege van Willem II is het in heel mijn familie feest. Mijn vader, mijn broers en mijn neven. Allemaal volgen we de club. De overwinning van een paar weken geleden op PSV was al mooi. Als supporter van Willem II ben je er normaal gesproken niet zeker van dat je club iedere week wint. Elke overwinning is dan al gaaf. Maar dit helemaal, nu winnen we van Ajax! Dit gebeurt je niet vaak als Willem II'er. Dus als het gebeurt, moet je hier volop van genieten. Zoiets vier je als Willem II-supporter driedubbel. Dit is echt een gaaf seizoen tot nu toe."

Waanzinnig

Grote vraag is wat er dit voetbalseizoen nog meer in het vat zit voor de Tilburgse eredivisieclub. "Maar we zijn nog niet eens op de helft van dit voetbalseizoen", waarschuwt Latijnhouwers. "Als het uiteindelijk een plekje de top zes wordt, is het al waanzinnig! Het moet kunnen. Alles daarboven zou alleen maar mooi meegenomen zijn."

Ook Van Peperstraten benadrukt dat Willem II niet te lang stil moet blijven staan bij de huidige derde plaats op de ranglijst. "Richten op een plaats in de play-offs voor Europees voetbal lijkt me een reëel doel."

Gestegen status

Het succes van de Tilburgse club kent volgens hem vele vaders: de scouting, de altijd rustige hoofdtrainer, maar bovenal een spelersgroep die voor elkaar lijkt willen te vechten en heel goed weet wat de eigen sterke en zwakke punten zijn. "Het is ongelooflijk knap dat Willem II in navolging van Chelsea de halvefinalist van de Champions League in eigen huis weet te verslaan. Deze zege zullen we als fans zeker koesteren, maar volgende week winnen in het Abe Lenstra Stadion van een directe concurrent, sc Heerenveen, zou pas echt een morele tik voor de concurrentie zijn. De uitzege op Ajax past bij de gestegen status van Willem II, maar de weg naar iets tastbaars is nog lang."