Agenten uitgescholden en geslagen terwijl ze bewusteloze vrouw helpen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is tegen agenten in Chaam en Breda gescholden en fysiek geweld gebruikt. In Chaam werd onder meer met ziektes gescholden en in het arrestantencomplex van Breda is een agent geslagen. De agenten doen aangifte.

Vrijdagnacht kwam er rond twee uur een melding binnen dat een vrouw mogelijk onwel was geworden aan de Dorpsstraat in Chaam. Omstanders hadden de hulpdiensten gebeld omdat ze zich zorgen maakten om de vrouw die op grond lag. Toen agenten aankwamen zat de vrouw inmiddels op een stoel. Een man, die in het gezelschap was van de vrouw, gedroeg zich opstandig. Omstanders probeerden hem in bedwang te houden, hij werd pas rustig nadat agenten hem boeiden.

Nadat de vrouw door het ambulancepersoneel was gecontroleerd werden de handboeien bij de man afgedaan. Toch werd hij opnieuw agressief. Hij bedreigde agenten en schold met verschillende ziektes. Hierop is de 50-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De vrouw, die eerder op de avond nog op de grond lag, probeerde de aanhouding tegen te houden. Ondanks dat agenten de vrouw vroegen om naar huis te gaan bleef ze schelden en is ook zij, een 41-jarige Rotterdamse, aangehouden.

Breda

Eerder op de avond was het ook al raak in het arrestantencomplex aan de Mijkenbroek in Breda. Een 43-jarige verdachte uit Raamsdonk wilde zijn cel niet in. Hij verzette zich hevig en sloeg een agent.