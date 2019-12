Joris' Kerstboom staat weer te pronken op het Bosch' Winterparadijs

Het Bosch Winterparadijs is weer geopend. Tot en met Driekoningen op 5 januari is De Parade in Den Bosch weer omgetoverd tot een plein in kerst- en winterse sferen. Ook Joris' Kerstboom is weer terug. De grote kerstboom waarin mensen een foto kunnen hangen van hun dierbaren staat dit jaar weer prominent op het plein aan de voet van de Sint-Jan.

Nieuw dit jaar is de lichtshow 'Gevels der Geschiedenis'. Met een nagemaakt dorp als achtergrond worden elk uur historische winterse en Bossche taferelen geprojecteerd. Er is verder onder meer een schaatsbaan, een groot horeca-paviljoen en een hoofd-podium waar bijna dagelijks voorstellingen zijn.

Op de beide kerstdagen is 's-middags een Kerst sing-a-long. Onder leiding van Hans Tervoort en Kelsey Ikkersheim worden dan gezamenlijk kerstliederen gezongen. Andere opvallende onderdelen zijn onder meer het bezoek van 3FM Serious Request op vrijdag 20 december en de 'Themadag Vuelta' in Spaanse sferen op 4 januari.

Kerstboom

Maar het meest in het oog springt wellicht toch weer de 8 meter hoge kerstboom, waarin mensen foto's en gedichten kunnen hangen en waaromheen opnames worden gemaakt voor het tv-programma Joris' Kerstboom.

De boom stond traditioneel jarenlang rond de kerstdagen op De Parade, maar ontbrak vorig jaar vanwege organisatorische perikelen. Dit jaar is ie weer terug en daar is Joris Linssen (van de kerstboom) erg blij mee.

"Het voelt hier echt weer als thuiskomen. Ik ben ontzettend blij dat Joris' Kerstboom weer in Den Bosch staat. Want hoewel we met de boom nu in heel het land staan, zal ik nooit vergeten dat deze traditie hier is begonnen."

'Joris' Kerstboom geen treurwilg maar liefdesboom'

Al enkele uren nadat de boom werd vrijgegeven hingen er al tal van foto's en gedichten in. Joris Linssen merkt dat zijn boom in een behoefte voorziet.

"Rond deze dagen vinden mensen het fijn om stil te staan bij mensen waar ze om geven. De sfeer rondom de boom is mooi omdat het een troostrijke gebeuren, want vaak gaat het om mensen doe overleden zijn. Maar ik zie Joris' Kerstboom niet als een treurwilg, maar vooral als een liefdesboom."