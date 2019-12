Ouderenbond na verdwijnen geldautomaten: "Maak ouderen digitaal wegwijs, dat houdt ze zelfstandig."

En uitgerekend deze feestmaand maakte ING bekend veertig procent van haar servicepunten te sluiten. Vlak daarvoor liet ABN AMRO liet weten dat ongeveer de helft van haar pinautomaten dicht gaat.

Aanleiding voor deze maatregelen zijn bezuinigingen en de vele plofkraken. "Wij zijn bang dat er nog meer banken zullen volgen met deze klantonvriendelijke maatregelen", zegt woordvoerder Bernadet Naber van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).

Digitaal wegwijs maken

"Precieze cijfers zijn er niet, maar er zijn zeker twee miljoen Nederlanders die hulp nodig hebben met betalingen omdat ze niet overweg kunnen met internet", duidt Bernadet de omvang van het probleem. "Het gaat allemaal veel te snel nu. In de praktijk blijkt dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen, dit het begin is van nog meer ellende."

Op dit moment is de ANBO druk in gesprek met de banken om de overgang minder drastisch te maken. "Ons voorstel is dat vrijwilligers van de ouderenbond door banken opgeleid worden om ouderen digitaal wegwijs te maken en zo zelfstandig te houden. Wij wijzen banken op hun maatschappelijke functie en dat ze het nu een grote groep in de samenleving erg lastig maken", sluit Naber af.

Ook in het centrum van Den Bosch zijn de gesloten geldautomaten het gesprek van de dag. Een vrouw kan de beslissing van de banken wel begrijpen. "Het is onveilig om op straat te pinnen", zegt ze. "De ramkraken lopen de spuigaten uit", zegt een man. Een tweede vrouw vindt de reden van de sluiting het meest verdrietige. Een oudere vrouw uit Waalwijk gaat 'nooit zonder contant geld op stap', zo laat ze weten.