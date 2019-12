Paaltjes of betonblokken om te voorkomen dat auto's vast komen te zitten in de blubber

Nicole reed vrijdagavond haar Volvo klem in de modder. Een dag later kwam een zwarte Audi niet meer uit de blubber. Sinds jaar en dag proberen automobilisten de drempel in de Viandenlaan te vermijden door over de busbaan, rechts van de drempel, te rijden. De gemeente Breda noemt het een 'potentieel gevaarlijke situatie' en besloot daarom om de busstrook te vervangen voor een groenstrook.

Deze werkzaamheden waren eind november klaar en de nieuwe groenstrook is ook al ingezaaid, laat de gemeente weten. "Door de aanhoudende regen en er nog geen gras groeit, oogt het als modder", laat de gemeente weten. "Helaas is de groenstrook nu kapotgereden en zal deze opnieuw moeten worden ingezaaid."

Donkere strook

Want dat dit de nieuwe groenstrook was, was blijkbaar niet voor iedereen duidelijk. "De busbaan die er lag was donker van kleur, en die strook grond die er nu ligt, is dat ook. Je hebt amper door dat het geen weg meer is", zei Nicole eerder al tegen Omroep Brabant.

Zij riep de gemeente op om een groot informatiebord of paaltjes neer te zetten. Dat gaat de gemeente nu dus doen.