'Mensen met de Willems-Orde zijn geen koorknaapjes', Marco Kroon gaat in hoger beroep

Marco Kroon blijft ontkennen dat hij een agent een kopstoot heeft gegeven en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan schennispleging. Daarom gaat hij in beroep tegen de honderd uur taakstraf die de militaire rechtbank in Arnhem heeft opgelegd. "Ik herken me absoluut niet in de manier waarop de rechter me heeft weggezet. Ik denk dat me onrecht aangedaan is."

Na afloop van de rechtszaak is de militair nog altijd verbijsterd over de uitspraak. Voorafgaand was hij er nog van overtuigd dat hij vrijgesproken zou worden van het geven van een kopstoot en het plegen van schennis, door met zijn geslachtsdeel te zwaaien.

De militaire rechter achtte hem echter schuldig. "Dat is ons rechtssysteem, een rechter mag daar anders over denken dan ik doe. Maar ik weet zeker dat ik in mijn recht sta. Ik voel me zelfs een beetje beledigd hoe ik in de rechtszaal ben weggezet", zei Kroon na afloop. Tijdens de uitspraak van de rechter moest Kroon zich naar eigen zeggen 'inhouden'.

Schaamte

Zo zit het hem dwars dat hij wordt veroordeeld voor schennispleging. "Ik schaam me dood. Niet omdat ik het gedaan heb, maar omdat mensen denken dat ik dat gedaan heb. Wat me ook pijn doet is dat ik andere mensen teleurstel die mij vertrouwden. Dit hoofdstuk is nog niet afgelopen, ik ga in hoger beroep."

Tien jaar geleden kreeg Kroon de Militaire Willems-Orde. Het is de oudste en hoogste ridderorde die ons land kent. Hij kreeg die voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan. Sindsdien kwam hij meerdere malen negatief in het nieuws.

Geen voorbeeldfunctie

"Die Willems-Orde krijg je niet zomaar. De mensen die hem gekregen hebben, zijn meestal geen koorknaapjes. Het brengt bepaalde karaktereigenschappen met zich mee. Je hoeft geen voorbeeldfunctie te hebben, vind ik."

Kroon zou een kopstoot naar achteren gegeven hebben, nadat agenten hem boeiden na het wildplassen en de schennispleging. Hij stelde zelf altijd dat hij geen kopstoot gaf, maar dat het om een reflexbeweging ging omdat zijn handboeien steeds strakker gingen zitten en pijn deden. "De rechter zegt dat hij op de beelden geen tekenen van pijn zag. Maar ik ben commando, ik laat geen pijn zien."

Volgens de militair is hij alleen schuldig aan wildplassen en aan openbare dronkenschap. "Ik was dronken, ik zou de enige in Brabant met carnaval zijn, die dat niet is."

Bloedneus

Geert-Jan Knoops, advocaat van Marco Kroon spreekt na afloop over een 'verbijsterende uitspraak'. "De agent zei bijvoorbeeld in het proces-verbaal dat hij een bloedneus had opgelopen. Dat is op de beelden echter niet zichtbaar. Dat de rechter zo'n proces-verbaal dan wel vertrouwt, is niet uit te leggen. Dit vonnis is niet acceptabel. De rechter is ook niet ingegaan op de verklaringen van onze vier deskundigen over de reflex naar achteren."

In het hoger beroep zal Knoops geen andere verklaringen of feiten aandragen. "Maar de ene rechter vindt het ene, de andere kan er anders over denken. We hopen dat in hoger beroep naar onze argumenten en onderbouwing wordt gekeken."

Persrechter Mark Rietveld zegt tegen Omroep Brabant dat 'de militaire kamer al goed naar beide verweren heeft geluisterd, maar er anders over denkt dan Kroon en Knoops.' Rietveld stelt verder dat de straf mogelijk ook zo hoog is omdat Kroon als officier en ontvanger van de Willems-Orde een voorbeeldfunctie heeft.

