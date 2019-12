Marco Kroon krijgt honderd uur werkstraf voor kopstoot, maar hij gaat in beroep

De uitspraak van de rechter:



"Ik schaam me kapot dat ik hier wordt neergezet als iemand die schennis pleegt en agenten mishandelt", was één van de eerste reacties van Kroon direct nadat de rechter zijn oordeel had geveld. Kroon gaat dus in beroep.

Zwaaien met ontbloot geslachtsdeel

Volgens de rechter is op basis van camerabeelden duidelijk vast te stellen dat Kroon de kopstoot bewust uitdeelde. Ook stelt de rechter dat 'overtuigend bewezen' is dat Kroon zich provocerend heeft gedragen door met ontbloot geslachtsdeel te zwaaien.

Kroon heeft altijd ontkend dat hij een kopstoot heeft gegeven. Volgens Kroon maakte hij een reflexbeweging naar achteren, omdat zijn handboeien steeds strakker gingen zitten wat pijn deed. Ook ontkende hij dat hij met zijn geslachtsdeel heeft gezwaaid. Hij maakte enkel ' afschuddende bewegingen na het plassen'.

'Clementie voor Kroon'

De rechter gaat hier dus niet in mee. Hij vindt dat Kroon, ook gezien het feit dat hij drager is van de Militaire Willems-Orde, meer respect had moeten tonen voor agenten. die hem tot de orde hadden geroepen. Twee van die agenten hebben recht op een schadevergoeding van in totaal ruim 370 euro, aldus de rechter, die ook enige clementie toonde. De zaak heeft immers al gevolgen voor Kroon: hij is door zijn commandant geschorst als militair en zijn strafzaak krijgt al geruime tijd veel aandacht in de media.

Kroon kwam in aanraking met de politie toen hij op 3 maart betrapt werd bij het wildplassen met carnaval, terwijl hij een kikkerpak droeg en tegen een hek plaste op de Parade in Den Bosch.

Kroon was wel schuldig aan wildplassen, gaf hij zelf toe. Hij had naar eigen zeggen geen keus, omdat hij door prostaatklachten moeite heeft zijn plas op te houden. De militaire rechtbank stelde dat de strafzaak niet om het wildplassen ging. De rechter heeft ook geen reden om aan het proces-verbaal van de politie te twijfelen, stelde hij in zijn uitspraak.

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops pakte de politie Kroon bewust hard aan, omdat hij een bekende militair is. De militaire rechter ziet dat anders. Op beelden is te zien dat Kroon zich recalcitrant gedroeg. De aanhouding voldoet aan de voorschriften, arrestanten worden geboeid voor het vervoer naar het politiebureau, aldus de rechter.

Het OM toonde twee weken geleden bij de rechtszaak bodycambeelden van de aanhouding van Marco Kroon, waarbij te zien is dat hij een beweging naar achteren maakt. Zijn advocaat toonde daarna andere beelden die vanuit een andere hoek gemaakt waren door de vrouw van Kroon.